Sturmlauf: Kevin Wallner stürmt zum Sieg in Pyhra

Mit stürmischem aber sonnigem Wetter und frischem Sturm aus Feuersbrunn wurde der 11. Sturmlauf in Pyhra seinem Namen vollends gerecht. Unter dem Strich ein großartiger Laufevent mit top Leistungen und vielen glücklichen Siegern. Allen voran Kevin Wallner von der Sportunion St. Pölten, der sich vor den beiden großartig laufenden Lokalmatadoren aus Pyhra, Axel Hagenauer und Wolfgang Haubenwallner, auf der 6-km-Strecke mit einem Start-Ziel-Sieg inklusive neuer Rekordzeit souverän den Sieg geholt hat. Bei den Damen stand am Ende Patricia Schram (ULC Transfer St. Veit) vor Bettina Wagner (LCU Pyhra) und Susanna Hofinger (LC LKapelln) ganz oben am Siegestreppchen. Den Sieg bei den Familienstaffeln haben sich die Familie Stiefsohn, vor der Familie Sulzer und Familie Stupphann geholt. Das Stockerl der Vereinsstaffeln über 3x2000 Meter ging an Sportunion St. Pölten mit eben Wallner, Verena Kaiser (ULC Transfer), die in der Klasse W20 den zweiten Platz geholt hat und Pyhras Top-Karateka Christoph Scheuch, vor Zeltverleih Eigelsreiter und LC Kapelln. St. Veits Liane Zöchling konnte sich in der Klasse W60 den zweiten Platz erlaufen. In der Klasse W40 wurde St. Veits Marlene Sulzer dritte.

Das Team Union St. Pölten mit den St. Veitern Kevin Wallner und Verena Kaiser sowie dem Pyhraer Christoph Scheuch feierte beim 3x2000-Meter-Staffellauf einen überlegenen Sieg. Foto: privat

Auch beim Nachwuchs hatte es der Sturmlauf heuer in sich. Schon bei den Knirpse- und Kinderläufenwaren nicht weniger als 66 Mädchen und Burschen unter zehn Jahren am Start. Demnach herrschte auch Riesenstimmung an der Startlinie und am Streckenrand schon vor dem Hauptlauf. „Die 300 und 600 Meter Runden waren für alle eine Riesenhetz und man hatte den Eindruck, es stand nicht der Sieg, sondern vor allem das Lauferlebnis im Vordergrund, genauso wie es sein soll, freute sich Organisator Florian Aigner. Flotte Beine waren dann auch beim Schüler- und Jugendlauf zu bestaunen. St. Veits David Sulzer konnte seine Klasse gewinnen, Bruder Simon belegte Platz zwei. Alle Ergebnisse auf www.my.raceresult.com.

Unter den Zuschauern befanden sich auch Bürgermeister Günter Schaubach und Vizebürgermeisterin Erika Zeh, die sich beide von der Veranstaltung begeistert zeigten und dem LCU Pyhra zum Veranstaltungserfolg gratulierten: „Es ist eine richtige Freude hier dabei zu sein. So viele glückliche Gesichter und top organsiert“, meinte der Ortschef bei der Siegerehrung.