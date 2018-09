Im Kiel des Kenianer Eliud Kipchoge, der beim Berlin-Marathon mit 2:01:39 Stunden den Weltrekord gleich um 1:18 Minuten verbessert hat, sorgten auch zwei St. Pöltner für Furore. Bei zumindest anfangs idealen Wetterbedingungen liefen Stefan und Markus Marouschek sensationelle Rennen, in denen sie ihrer Marschtabelle konsequent treu blieben. „Allerdings hätte es am Ende nicht mehr wärmer werden dürfen“, fand Sohn Markus, der als schnellster Österreicher in 2:34:48 Stunden finishte. In der zweiten Rennhälfte blieb er knapp eine Minute hinter dem ersten Split, aber am Ende war er unter seiner angepeilten Zeit von 2:35.

„Jetzt weiß ich wieder, warum ich mir in den letzten Wochen das knallharte Training angetan habe!“

Fast noch besser ging es seinem Vater Stefan, der als schnellster M-50-Athlet in diesem Weltklassefeld ins Ziel kam. Angepeilt hatte ich eine 2:40-Zeit, doch nach dem ersten Halbmarathon habe ich richtig die zweite Luft bekommen und sogar noch einen negativen Split hingelegt“, freute er sich, dass er bei der zweiten Rennhälfte sogar seine beste Halbmarathonzeit auf 1:18:456 verbessern konnte. Seine Finisherzeit: 2:38:57. Vater und Sohn sind aber keinen Meter gemeinsam gelaufen. „Jeder hat sich auf sein Rennen konzentriert, und das hat für beide perfekt funktioniert“, war Stefan Marouschek euphorisch. „Jetzt weiß ich wieder, warum ich mir in den letzten Wochen das knallharte Training angetan habe!“