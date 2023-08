Vision-Run: Heiß begehrte Tickets für Firmenlauf fast vergriffen!

Der Vision-Run 2023 ist fast ausverkauft! Nach dem bisher größten Ansturm auf die Startplätze und über 3.000 Anmeldungen darf sich der Vision-Run am 7. September in St. Pölten neben einem neuen Rekord an Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch auf ein mehr als sensationelles Spendenergebnis für die sechs regionalen sozialen Partnerprojekte freuen. Bereits ein Monat vor Niederösterreichs größtem Firmenlauf, mit dem Leitspruch „Vision-Run – Gemma‘s an“, steht fest, dass über 30.000 Euro an Spenden übergeben werden können.

Auch bei der achten Auflage des Vision-Run, mittlerweile Fixpunkt und Highlight im niederösterreichischen Sportkalender, gilt es durch Bewegung, am bewährten Eventgelände beim Sportzentrum NÖ/Ratzersdorfer See, gemeinsam laufend und walkend mehr zu bewegen. Wer am 7. September noch mitmachen will, muss schnell sein! Über 85 Prozent der Startplätze sind bereits verkauft. Anmeldung auf www.visionrun.at noch bis 3. September um 31 Euro pro Person (je Team 93 Euro).