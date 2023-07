Wilhelmsburger Stadtlauf: Dörflingers „Baby“ wird 15

Befragt man langjährige Mitglieder des Wilhelmsburger Stadtlaufteams nach ihrem „Teamchef“ Günther Dörflinger, dann geraten sie ins Schwärmen: „Enthusiastischer Mastermind“, „Teamplayer“, „überlässt nichts dem Zufall“, „entspannt, zuverlässig und optimistisch“ mit „Hang zur Perfektion“, „gibt 200 Prozent“. Das sind nur einige der Eigenschaften und Attribute, die dem „Erfinder“ des Wilhelmsburger Stadtlaufs von seinen Kollegen zugeschrieben werden. Am 28. und 29. Juli können sich die Laufsportfans wieder vom Organisationstalent Dörflingers überzeugen.

Günther Dörflinger ist seit 15 Jahren der "Mr. Stadtlauf" in Wilhelmsburg. Foto: NF Wilhelmsburg

Es ist eben keine Selbstverständlichkeit, dass der Wilhelmsburger Stadtlauf Jahr für Jahr in gewohnter Qualität stattfindet und sich nach wie vor eines großen Zulaufs erfreut. Nicht zuletzt aufgrund der Coronapandemie sind viele Läufe aus dem Kalender verschwunden oder kämpfen mit Teilnehmerschwund. Dass es im Gegensatz dazu in Wilhelmsburg ungebrochen gut läuft, ist nicht zuletzt Dörflinger geschuldet, glaubt Andreas Stubhan, selbst Stadtlauf-Teammitglied der ersten Stunde: „Klar hat uns innerhalb des Teams zwischenzeitlich schon mal die Motivation gefehlt. Aber der Günther schafft es einfach immer wieder, uns alle mitzuziehen und neu zu motivieren.“

Nicht nur für Stubhan ist Dörflinger der starke Motor, der alle im Organisationsteam antreibt und der offenbar nie ins Stocken gerät. Doch woher kommt dieses besondere Talent? Es ist wohl eine Mischung aus eigener Laufbegeisterung, einem gehörigen Maß an Organisationstalent und dem richtigen Gespür dafür, ganz unterschiedliche Menschen mit ihren vielfältigen Talenten für ein großes gemeinsames Projekt zu begeistern. Und so wird Günther Dörflinger sicherlich auch bei der 15. Stadtlauf-Auflage nichts dem Zufall überlassen und wieder das Optimum aus Organisationsteam sowie aus Dutzenden Helfern entlang der Strecke, im Verpflegungszelt und bei der Anmeldung herauskitzeln. Denn das Ziel ist klar: Den Hunderten Laufenthusiasten jeder Altersgruppe soll auch bei der 15. Stadtlauf-Auflage wieder ein perfektes Laufevent geboten werden, an das man sich gerne zurückerinnert.

Am Samstag, 29. Juli, wird traditionell um 17 Uhr der Startschuss zur 15. Auflage des Wilhelmsburger Stadtlaufs (Bild aus dem Vorjahr mit Sieger Kevin Wallner, Nr. 115) fallen. Wie immer stehen 5 und 10 Kilometer für die Läufer zur Auswahl, gestartet wird aber gemeinsam, was bei rund 500 Teilnehmern immer ein eindrucksvolles Feld vor Prachtkulisse im Park und der Wilhelmsburger Innenstadt garantiert. Foto: NFWMathias Reischer

Um auch die Leistungen der Knirpse, Kinder und Jugendlichen angemessen zu würdigen, bekommen diese am ersten Lauftag ihre eigene ganz große Bühne und können ihr Lauftalent beweisen. Am zweiten Lauftag sind dann die Erwachsenen dran und messen sich in der Wilhelmsburger Innenstadt über die Fünf- oder Zehn-Kilometerdistanz. Die Anmeldung ist bereits geöffnet und sowohl im Vorfeld online, als auch an den beiden Lauftagen möglich: www.naturfreunde-wilhelmsburg.at.