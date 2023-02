Dadic hat Operation gut überstanden

Werbung

Nach einem von Verletzungssorgen geprägten Jahr 2022, das mit dem Sieg beim Combined-Events-Tour-Meeting in Talence (FRA) einen versöhnlichen Abschluss fand, hat ich Siebenkämpferin Ivona Dadic (USTP-LA) nach wiederkehrende Problemen im rechten Knie, die den Trainingsalltag immer schwieriger gestalteten, für den operativen Eingriff entschieden.

„Das rechte Knie verursachte viele der Probleme, mit denen ich die letzten Jahre zu kämpfen hatte, wie muskuläre Probleme und Verletzungen, die einfach von einer Schonhaltung in Kombination mit den hohen Belastungen von Training und Wettkämpfen kamen“, erzählt Dadic, dass ihr die OP-Entscheidung trotzdem schwer fiel.

„Wer legt sich schon gern unters Messer! Aber mir wurde klar, wenn ich noch ein paar Jahre Sport auf höchstem Niveau machen will, muss ich voll belastbar sein und dementsprechend trainieren können. Der Siebenkampf ist gnadenlos, da musst du einfach fit und vorbereitet sein“, ist Österreichs Sportlerin des Jahres 2020 nun aber überzeugt, ihre Bestleistung noch deutlich nach oben schrauben zu können.

Jetzt wieder zuversichtlich für einen WM-Start

Nach gut überstandener OP standen täglich mehrstündige Physiotherapie-Einheiten auf dem Programm und mit der Entwicklung und dem Reha-Verlauf ist ihr Team sehr zufrieden. Aber trotz großer Fortschritte steht nach wie vor die Herstellung der vollen Belastbarkeit im Fokus, was auch eine Auswirkung auf die Saisonplanung mit dem Höhepunkt der WM in Budapest hat.

Dass die WM heuer erst im August ist, sieht Unfried als hilfreich. „Wir haben dadurch noch recht viel Zeit, die wir dem Knie geben können.“ Aufgrund des Sieges in Talence sieht er Dadic zudem in eine gute Ausgangsposition versetzt. „Im Prinzip braucht Ivi nur einen guten Mehrkampf bis zum Qualifikationsschluss Ende Juli, um sich zu qualifizieren“, plant Unfried daher mit dem letztmöglichen Meeting in Bydgoszcz (POL) am 22./23. Juli.