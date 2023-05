Daxböck-Festspiele mit vier NÖ-Titeln

Hauptverantwortlich für die Medaillenflut in den U-16-Bewerben war Toptalent Sarah Daxböck vom Kooperationsverein aus St. Veit mit unglaublichen vier Landesmeistertiteln bei fünf Starts. Die noch 14-jährige Schülerin gewann über 80 Meter Hürden mit persönlicher Bestleistung von 12,19 Sekunden und ließ wenig später einen tollen Weitsprung auf 5,19 Metern folgen, ebenfalls Gold. Am Ende des ersten Wettkampftages lief Daxböck dann auch noch einen entfesselten 300-Meter-Sprint und siegte hier in tollen 41,16 Sekunden. Am zweiten Wettkampftag folgte dann noch der Titelgewinn im Speerwurf, knapp vor Vereinskollegin und Favoritin Csinszka Zahora, die Silber holte. „Mit Siegen im Sprint, über die Hürden, im Sprung und im Wurf hat Sarah ihre unglaubliche Vielseitigkeit und ihr tolles Talent gezeigt“, freute sich Union-Obmann Gottfried Lammerhuber über das U-16-Toptalent im Boot der Union St. Pölten Sektion Leichtathletik und gratuliert auch St. Veits Trainerguru Sepp Sulzer, der mit einem neuen Betreuerstab, dem jetzt auch Astrid Hofer und Rüdiger De Zordo angehören, heuer nochmals für eine Leistungsexplosion bei seinen Aktiven gesorgt hat.

Die ausgezeichnete Form der ULC-Transfer-Talente spiegelt sich auch im Stand in der österreichischen Bestenliste wieder: So liegt Daxböck in ihrer Altersklasse in den Disziplinen 80-m-Hürden, Weitsprung und 300 Meter in Front, im Hochsprung an vierter Stelle; Zahora führt im Speerwurf. 14 neue persönliche Bestleistungen wurden am Wochenende in St. Pölten durch Jessica Hauss im Speerwurf und Diskuswurf, Angelina Schmaus im 100-m-Lauf, Annika Heinz im 80-m-Hürdenlauf, 100-m-Lauf und Weitsprung, Niklas Fessel über 100 Meter und mit dem Diskus und eben Daxböck 80 m Hürden in 12,19, 300 Meter sowie Speer (39,53 m) und Dzenan Skoric über 300-m-Hürden in 44,83 erzielt.

Neben Daxböck und Co. sorgten aber noch weitere Union-Talente für Topleistungen und U-16-Landesmeistertitel: So konnte die starke Union-Wurftruppe durch Carolin Hofstätter bei den Mädchen und Gabriel Bolena bei den Burschen die Goldmedaille im Hammerwurf holen. Bei den Mädchen gab es durch die Zweite Tina Fassl und die Dritte Doreen Reiterer sogar einen St. Pöltner Dreifacherfolg. Für den achten Titelgewinn in der U-16-Klasse sorgte aber mit Dzenan Skoric, der seinen Titel über 300 Meter Hürden aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen konnte, eben auch noch ein St. Veiter.

U 20: Doppelgold für Kainrath und Hamerschmidt

In der U 20 waren dann die Aktiven der Union St. Pölten auf sich allein gestellt, trugen aber ebenfalls mit sechsmal Gold, viermal Silber und dreimal Bronze viel zu einem am Ende sensationellen Wochenende für die Union-Talente bei. So holte Top-Mittelstreckenläufer Niklas Kainrath das begehrte „Double“ über 400 und 800 Meter. Mit Zeiten von 51,07 Sekunden beziehungsweise 2:01,27 Minuten wurde der 18-jährige Maturant souverän zweifacher Landesmeister. Darüber hinaus gab es für ihn noch Silber über 1500 Meter, knapp vor Vereinskollege Christoph Scheuch, der in persönlicher Bestzeit ebenfalls am Stockerl landete.

Ebenfalls das „Double“, jedoch im Wurfbereich, holte SLZ-Schüler Florian Hamerschmidt mit seinen Siegen im Hammerwurf mit Hausrekord von 56,84 Metern und im Diskuswurf (44,08 Meter). Zweiter im Hammerwurf wurde Trainingspartner Roland Reiterer mit persönlicher Bestweite von 48,48 Meter. Im Kugelstoßen landete Reiterer dann am obersten Siegertreppchen. 11,54 Metern bedeuteten seinen ersten U-20-Titel. Für den sechsten Titelgewinn in der U-20-Klasse sorgte Österreichs beste U-18-Werferin Nina Butter mit 44,08 Metern im Hammerwurf. Im Diskuswurf gab es für die Schülerin als Draufgabe noch die Silbermedaille. Für eine weitere Silbermedaille sorgte Sonja Inzinger über die für sie kurze 800-m-Distanz. Inzinger lief über die zwei Stadionrunden in 2:20 Minuten einen neuen persönlichen Rekord. Zwei Bronzemedaillen holte Lisa Bernauer über 400 Meter und im Weitsprung (5,04 Meter). Die noch der U-18-Klasse angehörende Bernauer konnte vor allem bei ihrem ersten 400-m-Lauf in starken 62,54 Sekunden überzeugen. Ebenfalls stark präsentierte sich U-18-Sprinterin Magdalena Lang mit zwei tollen Bestleistungen und Spitzenplätzen über 100 Meter (12,82 Sekunden) und 200 Meter (26,17 Sekunden).

Außer Konkurrenz lief auch noch die St. Veiterin Verena Kaiser und schaffte eine persönliche Bestzeit über 1500 Meter.