Bei den Staatsmeisterschaften der Allgemeinen Klasse in Klagenfurt konnten die Athleten der Union St. Pölten mit je dreimal Gold und Silber sowie zweimal Bronze reüssieren. Aufgrund des Fehlens einiger Spitzenathleten (Kleiser, Wimberger, Schrempf und Grill) konnte das historisch beste Abschneiden des letzten Jahres jedoch nicht erreicht werden.

Als Ernstfall für die Europameisterschaften in Berlin absolvierte Mehrkampf-Rekordhalterin Ivona Dadic einen „kleinen“ Vierkampf, welchen sie mit Gold im Weitsprung (6,28 Meter), Silber im Hochsprung (1,71 Meter) und Speerwurf (46,68 Meter), sowie einer Bronzemedaille im Kugelstoßen (14,03 Meter) beendete.

Restlos zufrieden zeigte sich die WM-Silbermedaillen-Gewinnerin dabei aber nur mit dem Sieg im Weitsprung: „Ich glaube, jetzt habe ich wieder einen Anlauf, aus dem ich weit springen kann. Darauf kann man aufbauen und ich habe jetzt wieder das Selbstvertrauen, um bei der Europameisterschaft eine persönliche Bestleistung zu springen.“

In den restlichen Disziplinen haben Dadic und ihr Trainerteam jetzt bis zur EM noch zwei Wochen Zeit, um an der Feinabstimmung zu feilen.

Für eine Überraschung sorgte Langstrecken-Läuferin Sandrina Illes mit ihrem Staatsmeistertitel über 5000 Meter. Die 32-Jährige in Diensten der Union St. Pölten konnte sich bereits kurz nach dem Start gemeinsam mit der Mödlingerin Lena Millonig vom Rest des Feldes absetzen. In einem spannenden Endspurt entschieden schließlich nur 32 Hundertstel Sekunden zu Gunsten der St. Pöltnerin, die in starken 16:47,22 Minuten ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen konnte. „Ich wollte von Beginn an Tempo machen, und habe versucht alle abzuschütteln. Bis auf Lena ist mir das auch gelungen. Ich hätte nicht gedacht, sie im Zielsprint besiegen zu können, umso mehr freut mich der Titel“, war Illes über ihren phänomenalen Zielspurt selbst ein wenig überrascht. Am zweiten Tag der Meisterschaften holte sie noch Bronze über 1500 Meter.

Saisonbestleistung bringt auch Hodi Gold

Für die dritte St. Pöltner Goldmedaille sorgte Stabhochspringerin Agnes Hodi. In einem aufgrund der Wetterverhältnisse schwierigen Wettkampf behielt die favorisierte St. Pöltnerin immer die Ruhe und meisterte am Ende souverän die österreichische Jahresbestleistung von 3,93 Meter.

„Ich konnte wegen eines Ödems in der Schulter zwei Wochen gar nicht springen, daher bin ich froh überhaupt starten zu können. Unter diesen Umständen ist auch die Höhe völlig in Ordnung und der Sieg sowieso“, resümierte Hodi nach ihrem Siegessprung. Knapp nicht aufs Stockerl schaffte es Vereinskollegin Rafaela Burda, die mit 3,00 Meter den undankbaren vierten Rang belegte.

Für einen weiteren sehr erfreulichen Podestplatz sorgte Beate Schrott mit der Silbermedaille über 100 Meter Hürden. Schrott hatte zwei Tage zuvor in Monaco (siehe Bericht) das EM-Limit geknackt und konnte daher bei den österreichischen Titelkämpfen befreit auflaufen. Mit 13,18 Sekunden verbesserte sie ihre Saisonbestleistung im Finale erneut und musste sich hier nur der entfesselten Salzburgerin Stephanie Bendrat (12,94 Sekunden) geschlagen geben.

Neben besagten Medaillengewinnerinnen durfte sich das St. Pöltener Team aber auch über weitere Spitzenplätze in den Top-Zehn freuen. So konnte Kevin Wallner in einem großen und guten 1500-Meter-Feld der Herren bis zum Schluss mithalten und am Ende in 4:03 Minuten den starken achten Rang belegen. Mit ihrer Saisonbestleistung von 44,60 Meter im Hammerwurf der Frauen konnte sich Fatima Jeratil auf dem starken siebenten Rang platzieren. Michaela Burda bestritt das Sprint-Double und konnte dabei sowohl beim siebenten Platz über 100 Meter (12,52 Sekunden), als auch beim achten Platz über 200 Meter (25,53 Sekunden) nahe an ihre Hausrekorde heranlaufen. Im Weitsprung landete die vielseitige Athletin auf Platz Neun.