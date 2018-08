Mit zwei Athletinnen ist die Union St. Pölten bei der Leichtathletik-EM vertreten. Während Beate Schrott ohne großen Druck nach Berlin fährt, gehört Siebenkämpferin Ivona Dadic zu den heißesten Medaillentipps. An die Europameisterschaften hat die 24-Jährige wunderschöne Erinnerungen. Mit der sensationellen Bronzemedaille in Amsterdam ging ihr Stern so richtig auf. „Die positive Stimmung von meinem ersten Großereignis will ich mitnehmen“, sagt Dadic.

Die Formkurve stimmt. Nur vier Zähler fehlten ihr in Ratingen auf einen neuen Austro-Rekord. „Das sind 200 Punkte mehr als im vergangenen Jahr“, sieht sich die Wahl-Niederösterreicherin auf Kurs. Allerdings glaubt Dadic, „dass 6.400 Punkte nicht für eine Medaille reichen werden. Da wird man 100, 150 Punkte draufpacken müssen. Das wird nicht leicht, aber ich traue es mir zu.“

Mit „Küken“ Sarah Lagger und Verena Preiner sind insgesamt drei Österreicherinnen im Siebenkampf von Berlin dabei. „Das kann nur von Vorteil sein, wir können uns gegenseitig unterstützt“, sagt Preiner, „ich versteh‘ mich mit Ivi sehr gut. Wir können uns gegenseitig pushen.“ Für Dadic geht‘s in Deutschland auch darum, das „Freilufttrauma“ vergessen zu machen.

„In der Halle hab ich schon zwei Silberne geholt. Im Freien ist mir der optimale Wettkampf noch nicht gelungen. In Berlin möchte ich zeigen, was ich kann!“ In der europäischen Saisonbestenliste rangiert Dadic auf Rang vier.

22 Plätze weiter hinten findet sich Beate Schrott wieder. „Mit einem sauberen Lauf ist der Einzug ins Semifinale möglich“, glaubt die 30-Jährige. Während Kontrahentin Stephanie Bendrat als Elfte der Europarangliste fix im Semifinale steht, muss Schrott bei ihrem vierten EM-Start sich erst über den Vorlauf am Mittwoch qualifizieren. „Das ist mir gar nicht unrecht. Über den Vorlauf kann ich den Wettkampf hineinfinden. Und der geht ja hoffentlich noch weiter!“

Eine Platzierung oder eine Zeit – darauf will sich die Niederösterreicherin nicht festlegen. „Ich will gut starten, die erste Hürde richtig attackieren. Eine gute Technik führt zu einer guten Zeit. Und darauf möchte ich mich konzentrieren.“

Schrott hat den verspäteten Saisonstart aufgrund von Oberschenkelproblemen gut verkraft, fühlt sich befreit und gut in Form. Eine entscheidende Rolle spielt dabei ihr Freund, der zweifache Olympia-Sieger Chris Taylor: „Er motiviert mich, kann mir seiner enormen Erfahrung auch wertvolle Tipps geben. Und ohne ihn hätte ich wohl schon vor zwei Jahren die Laufschuhe in die Ecke gestellt.“

Davon ist jetzt keine Rede mehr. „Beim Diamond League Meeting in Monaco scheint der Knopf aufgegangen zu sein.“ Gerade rechtzeitig für Berlin …