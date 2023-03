Fuchs im EM-Finale: „Da wollte ich immer hin!“

Werbung

Auch wenn Markus Fuchs bei der Hallen-EM den Allzeitrekord von Andreas Berger im 60-m-Sprint (6,56 Sekunden) nicht ganz knacken konnte, hat sich der Neo-Athlet der Union St. Pölten am Samstag im Finale von Istanbul teuer verkauft. Der Niederösterreicher belegte im Endlauf in 6,59 Platz sieben. Gold ging an den Italiener Samuele Ceccarelli, der sich in 6,48 vor seinem Landsmann und Olympiasieger Lamont Marcell Jacobs (6,50) und dem Schweden Henrik Larsson (6,53) die EM-Krone in der Halle aufsetzte.

Fuchs war Samstagfrüh in seinem Vorlauf in 6,66 Dritter geworden und hatte sich mit der insgesamt zehntbesten Zeit souverän für die Abendsession in der Ataköy-Arena qualifiziert. Im Halbfinale drückte er seine persönliche Bestleistung bereits auf 6,60 und war Zweiter hinter Jacobs (6,52) sowie gesamt Achtschnellster.

„Ich gehöre zu den besten Acht Europas!“

„Ich kann es nicht glauben. Ich hatte das Riesenziel, einmal in einem europäischen Finale zu stehen. Ich gehöre jetzt zu den Top-Acht-Sprintern in Europa, da wollte ich immer hin. Das war endlich das, was ich immer zeigen wollte“, sagte Fuchs nach dem ersten Finale seiner Karriere auf großer Bühne. „Genießen und noch einen super Lauf raushauen“, hatte er sich dafür vorgenommen.

Trainer Patrick Saile erklärte, dass man zwischen den Läufen noch Videos analysiert habe, um Kleinigkeiten fürs Finale zu finden, die man besser machen könne. „Eine 50er-Zeit war das Ziel, das hat er geschafft, das Finale dazu ist großartig.“ Auch wenn Berger weiterhin als Rekordhalter in den Büchern mit 6,56 steht. „Ein kleiner Wermutstropfen. Aber wenn ich die Form jetzt solide ins Freie bringe, sollte es auch auf meiner Spezialdistanz 100 Meter von der Zeit her weiter nach unten gehen!“

Lindner verpatzte den Start

Mit Magdalena Lindner hatte die Union St. Pölten ein weiteres Toptalent am Start. Die Kremserin verpasste als Gesamt-30. den Aufstieg ins Semifinale um sechs Hundertstel. Der 22-jährige Schützling von Trainer Philipp Unfried wurde in 7,44 Sekunden Sechste in ihrem Vorlauf und verfehlte damit auch knapp ihr Ziel, in der Ataköy-Arena eine neue persönliche Bestmarke, die derzeit bei 7,36 liegt, aufzustellen. Vor allem am Start ließ Lindner einige Hundertstel liegen.

„Es war grundsätzlich kein schlechtes Rennen, aber der Start war halt nicht das, was ich mir vorgestellt hatte“, klagte sie, obwohl sie hinten raus noch etwas korrigieren konnte. „Die Hallensaison war ein Auf und Ab, mit einigen Rennen bin ich sehr zufrieden, mit anderen weniger“, bilanzierte Lindner und freut sich jetzt schon auf die Freiluftsaison. „Auf den 100 Metern liegt sicher meine Stärke!“

Zumindest ein ÖLV-Uralt-Rekord fiel

Zumindest bei den Damen fiel an diesem denkwürdigen Tag für die österreichische Leichtathletik aber dann auch ein Uralt-Rekord. Susanne Gogl-Walli hat im Finale über 400 Meter Karoline Käfers Zeit aus dem Jahr 1979 unterboten. Gogl-Walli war in 51,73 um 17 Hundertstelsekunden schneller als die Kärntnerin seinerzeit in Wien. Für eine EM-Medaille reichte die Bestzeit der Oberösterreicherin aber trotzdem nicht.