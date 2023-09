Fünf österreichische Meistertitel für St. Pöltens Nachwuchs

Die anhand der Anzahl an Medaillen erfolgreichste U-16-Athletin dieser Titelkämpfe war Mehrkampf-Meisterin Sarah Daxböck mit gleich vier Stockerlplätzen. Der 15-jährigen St. Veiterin in Diensten der Union St. Pölten blieb dabei jedoch eine Goldmedaille verwehrt, dafür konnte sie über 80-m-Hürden, im Speerwurf und über 300 Meter den Vizemeistertitel holen. Im Weitsprung segelte die SLZ-Schülerin mit 5,35 Metern überdies noch zur Bronzemedaille. Ebenfalls einen Favoritinnensieg gab es im Speerwurf der weiblichen U 16 durch Csinszka Zahora, die mit 39,60 Metern knapp einen Meter vor ihrer Vereinskollegin Daxböck siegte und damit einen St. Pöltner Doppelsieg durch zwei Mädchen aus St. Veit anführte.

Für den überraschendsten Titelgewinn in der U-16-Klasse sorgte der erst 14-jährige Paul Lammerhuber mit der Goldmedaille im Kugelstoßen. Mit sensationellen 13,94 Metern konnte Lammerhuber dabei seine persönliche Bestweite um mehr als einen Meter verbessern. Ebenfalls eine Goldmedaille gab es für U-16-Hammerwerfer Gabriel Bolena in einem wahren Krimi. Mehrmals wechselte nämlich während der sechs Versuche die Führung, ehe die Jahresbeste Bolena knapp mit 40,48 Metern die Oberhand behielt.

Für den überraschendsten Titelgewinn in der U-16-Klasse sorgte der erst 14-jährige Paul Lammerhuber mit der Goldmedaille im Kugelstoßen. Foto: ÖLV/Alfred Nevsimal

Auch in der U 20 ging das Hammerwurf-Gold nach St. Pölten, denn der Favorit Florian Hamerschmidt holte mit knapp 50 Metern den Titel. Dritter wurde hier Trainingspartner und U-18-Meister Roland Reiterer. Für den fünften Titelgewinn der Union sorgte Mittelstreckenläufer Niklas Kainrath über 800 Meter. Der 18-jährige Maturant lief ein taktisch hervorragendes Rennen und konnte sich im langen Zielspurt aller Gegner entledigen und in 1:56,68 Sekunden seinen ersten österreichischen Meistertitel bejubeln.

Niklas Kainrath sorgte mit seinem Sieg über 800 Meter für die fünfte Goldene der St. Pöltner Nachwuchstalente in Kapfenberg. Foto: ÖLV/Alfred Nevsimal

Über 400-m-Hürden der weiblichen U 20 konnte U-18-Athletin Alma Leder trotz Problemen bei der vierten Hürde bis ins Ziel ihren dritten Rang verteidigen und die Bronzemedaille holen. Dieses Edelmetall durften sich im Abschlussbewerb des Wettkampfwochenendes auch die Sprinterinnen der Union St. Pölten über 4x100 Meter umhängen. Alma Leder, Moyo Bardi, Sophia Gruber-Bandion und Magdalena Lang holten in 49,31 Sekunden ebenfalls Bronze.

Neben den Medaillengewinnen gab es jedoch noch viele Topplatzierungen und persönliche Rekorde der St. Pöltner Nachwuchstalente. So konnten Pauline Czaika über 1000 Meter und Theresa Schindler über 300-m-Hürden ebenso Hausrekorde und Top-10-Plätze erzielen wie Lisa Bernauer über 400 Meter in der U 20. Auch die Hammerwerferinnen Nina Butter (U 20), Doreen Reiterer, Carolin Hofstätter und Tina Fassl sorgten für Topplatzierungen. Pech hatte U-20-Sprinter Felix Bernauer, der nach seinem neunten Platz über 200 Meter auch über 100 Meter hauchdünn am Finaleinzug der besten Acht scheiterte und noch einmal Neunter wurde.