Großkampftag auf der Union-Sportanlage

Bei den Staffelmeisterschaften über 4x400-Meter konnten die Athletinnen der Union St. Pölten bei den Frauen den Landesmeistertitel und bei den Männern den Vizemeistertitel holen. In der Frauenstaffel starteten mit Alma Leder und Lisa Bernauer zwei hochtalentierte U-18-Sprinterinnen und übergaben das Staffelholz dann an die „routinierten“ Verena Kaiser aus St. Veit und Schlussläuferin sowie 1500-Meter-Staatsmeisterin Sandra Schauer. Am Ende feierten die „USTP-Girls“ in 4:10,34 Minuten einen ungefährdeten Erfolg vor der Staffel aus Amstetten. Bei den Männern brachten Felix Bernauer und Julian Hagmann die Männerstaffel in eine gute Ausgangsposition, ehe dann der St. Veiter Kevin Wallner und Niklas Kainrath in 3:35,83 Minuten am zweiten Platz vollendeten. Am Ende war hier jedoch die Staffel des ULC Mödling zu stark.

Bei den U-14-Landesmeisterschaften in den Disziplinen Hammer- und Diskuswurf konnten wieder einmal die starken Union-Nachwuchswerferinnen ihre Klasse zeigen. So siegten im Hammerwurf jeweils mit persönlicher Bestleistung bei den Burschen Hlieb Kilianov und bei den Mädchen Doreen Reiterer. Beide holten somit ihre ersten Landesmeistertitel. Reiterer sicherte sich überdies auch noch im Diskuswurf der U-14-Klasse die Silbermedaille, knapp vor Vereinskollegin Katharina Gallauner, die den undankbaren vierten Rang belegte.

Bei den Landesmeisterschaften der Union-Vereine konnten dann schließlich alle anderen USTP-LA-Nachwuchsathletinnen ihre tolle Form vor den Herbstmeisterschaften beweisen. In der U-18-Klasse holte Österreichs größtes Wurftalent Roland Reiterer in überlegener Manier die Union-Titel im Kugelstoßen und Diskuswurf. „Er gilt bei den österreichischen U-20-Meisterschaften in zwei Wochen auch in der höheren Altersklasse als Medaillenkandidat“, weiß Wurftrainer Klaus Moser. Auch U-18-Weitspringerin Magdalena Lang wird in der U-20-Klasse österreichweit eine gute Rolle spielen. Sie siegte im Weitsprung in 5,20 Metern vor ihren Vereinskolleginnen Lisa Bernauer und Julia Wurth. Im 100-Meter-Sprint belegte Lang den zweiten Rang, knapp vor Trainingspartnerin Alma Leder.

Auch für die U 16 gibt es in zwei Wochen noch den Saisonhöhepunkt der österreichischen Meisterschaften in Kapfenberg. Dabei konnte sich vor allem Speerwerferin Csinszka Zahora aus St. Veit mit ihrem Sieg im Speerwurf in österreichischer U-16-Jahresbestleistung von 41,16 Metern stark präsentieren. Einen weiteren Union-Landes Meistertitel in der U 16 gab es für Pauline Czaika mit einem überlegenen Start-Ziel-Sieg in 3:17,78 Minuten über 1000 Meter. Mit Sophie Schmidt als Zweite Anika Zagler als Dritte gab es sogar einen St. Pöltner Dreifacherfolg. Persönliche Bestleistungen und Medaillenränge gab es auch noch durch Theresa Schindler über 100 Meter und den St. Veiter Dzenan Skoric über 1000 Meter.

Bei den jüngsten Union-Talenten in der U 14 wussten vor allem Nico und Luca Hartner zu überzeugen. Die Zwillinge absolvierten ihren ersten offiziellen Leichtathletik-Wettkampf überhaupt und entpuppten sich als Toptalente im Sprint und Sprung, sowie über die Hürden. Im Weitsprung holte Nico in sensationellen 5,51 Metern den Landesmeistertitel vor Bruder Luca (5,43 Meter). Bei den U-14-Mädchen wussten Franziska Flieger, Elina Kreimel, Hanah Rothender und Katharina Gallauner mit Top-Sechs-Plätzen in den diversen Disziplinen zu überzeugen.