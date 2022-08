Lindner-Start in Lausanne

Werbung

Magdalena Lindner — in München nur knapp am Einzug ins 100-m-Semifinale gescheitert — durfte beim Diamond-League-Meeting in Lausanne im B-Lauf, sowie mit der Sprintstaffel der Frauen an den Start gehen. Mit 11,75 Sekunden bei starkem Gegenwind konnte sie ebenso zufrieden sein wie mit den 44,66 Sekunden und dem vierten Rang mit der Nationalstaffel.

Ihre tolle Form von der EM möchte Ivona Dadic nach ihrer unglücklichen Disqualifikation (die NÖN berichtete) im Siebenkampf am 17./18. September in Talence (Frankreich) unter Beweis stellen. Am Weg dahin startete Dadic bei einem kleinen Meeting in Linz im Speerwurf und belegte dort mit 43,48 Metern den zweiten Rang.

Lena Pressler wird ihre Saison mit einem 400-m-Hürdenlauf bei einem Meeting am 2. September in Budapest beenden.