Luyer und Moser sind NÖ Landesmeister

In der allgemeinen Klasse konnten Noemi Luyer im Speerwurf und Kilian Moser (er nahm die Doppelbelastung mit Krakau in Kauf) im Hammerwurf die einzigen beiden Landesmeistertitel nach St. Pölten holen. Moser siegte dabei trotz Müdigkeit, er war erst am Vortag aus Polen zurückgekommen, souverän mit 52,81 Meter. Auch Luyer hatte bei ihrer Siegesweite von 45,25 Metern im Speerwurf keine ernstzunehmende Konkurrentin. Einen überraschenden Vizelandesmeistertitel gab es für Felix Bernauer mit windunterstützten 22,56 Sekunden über 200 Meter. Auch über 100 Meter lief der U-20-Sprinter in starken 11,20 Sekunden zu einer neuen persönlichen Bestleistung und auf den vierten Rang. Den siebenten Platz belegte hier „Sprint-Altmeister“ Edi Gonaus mit 11,91 Sekunden. Ebenfalls auf dem Siegespodest landeten die Drittplatzierten Simon Gumpinger (800 Meter), Isabelle Edlinger (100 Meter), Fatima Jeratil (Hammerwurf) und die Sprintstaffel der Männer in der Besetzung Julian Hagmann, Felix Bernauer, Edi Gonaus und Simon Gumpinger.

Lang ragte im U-18-Feld heraus

In der U-18-Klasse konnte Magdalena Lang gleich zwei Landesmeistertitel und zwei Bronzemedaillen feiern und war somit die erfolgreichste St. Pöltner Athletin dieses Wochenendes. Lang holte zuerst einen überraschenden Erfolg mit neuer Bestleistung von 15,63 Sekunden über 100-m-Hürden und setzte sich danach erst mit ihrem letzten Weitsprungversuch auf 5,48 Meter auch in dieser Disziplin durch. Bronzemedaillen für die 16-Jährige gab es auch noch über 200 Meter in 26,01 Sekunden und mit der Sprintstaffel mit ihren Kolleginnen Sarah Daxböck, Alma Leder und Lisa Bernauer. Leder lief über 400-m-Hürden in ihrem erst zweiten Rennen mit neuem Hausrekord von 68,26 Sekunden zum Vizelandesmeistertitel. Über 100 Meter blieb sie überdies in 12,99 erstmals unter 13 Sekunden. Einen weiteren Landesmeistertitel gab es durch Nina Butter im U-18-Hammerwurf mit starken 49,12 Metern. Dritte wurde hier Vereinskollegin Eva Farcher. Butter holte danach auch noch die Silbermedaillen im Diskuswurf und Kugelstoß. Die vierte Goldmedaille in der U 18 gewann Roland Reiterer im Hammerwurf mit starkem neuen Hausrekord von 55,14 Metern. Dritter wurde in diesem Bewerb mit Gabriel Bolena ein weiterer USTP-Nachwuchswerfer. Gleich zweimal Silber gab es für die Läuferin Eva Scheiflinger mit jeweils Bestleistung über 1500 und 3000 Meter. Zum Abschluss der Landesmeisterschaften landeten auch noch Paul Lammerhuber (Kugelstoß), Lisa Bernauer (100-m-Hürden) und Sarah Daxböck (Speerwurf) als jeweils Dritte am Stockerl. Vor Daxböck am Silberrang im Speerwurf konnte sich mit Csinszka Zahora ebenfalls eine St. Veiterin vom Stammverein ULC Transfer platzieren.

Neben seinen beiden Assen Daxböck und Csinszka Zahora beteiligte sich der Nachwuchsschuppen vom ULC Transfer St. Veit noch mit einigen weiteren talentierten U-16 Mädchen an der U-18-LM in der Südstadt. „Obwohl der Großteil der Mädchen wesentlich älter waren, schnitten unsere Athletinnen sehr gut ab“, freut sich Sepp Schulzer. Kimberley Daxböck wurde Vierte im Hochsprung, Achte im Dreisprung und 13. im Weitsprung. Annika Heinz belegte mit der St. Pöltner 4x100-m-Staffel Rang sechs.