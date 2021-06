Für Mayr ist es der erste Siebenkampf seit dem WM-Bronzemedaillengewinn 2019 in Doha, den sie unter ihrem Mädchennamen Preiner errang. 624 Tage ist das her. "Die Trainingsleistungen waren solide. Verena kann beruhigt an den Start gehen, ihre Formkurve zeigt deutlich nach oben", sagte Coach Wolfgang Adler.

Verletzungen und Krankheiten sind überwunden und abgehakt. Nun gilt es, sich wieder an den Wettkampf-Rhythmus zu gewöhnen. "Diese 21 Monate fühlen sich wie eine halbe Ewigkeit an. An oberster Stelle steht, den Bewerb unter allen Umständen verletzungsfrei zu beenden. Ich will und darf fünf Wochen vor den Olympischen Spielen nichts riskieren", erklärte die Ratingen-Siegerin von 2019.

Sie gewann vor zwei Jahren mit neuem österreichischen Rekord von 6.591 Punkten vor Ivona Dadic (6.461). "In sieben Disziplinen sind mir sechs Bestleistungen gelungen. Es war für mich - nach Doha - mit Sicherheit der beste Siebenkampf meines Lebens", erinnerte die 26-Jährige. "Einen Mehrkampf vor den Olympischen Spielen halte ich für Verena für sehr wichtig. Ratingen mit den positiven Erinnerungen kommt hier gerade richtig", weiß Adler.

Dadic, die eine starke Saison 2020 abgeliefert hatte, als sie inoffiziellen Weltrekord im Stunden-Siebenkampf aufstellte und mit der Jahresweltbestleistung von 6.419 Punkten den Staatsmeistertitel holte, wurde im März bei der Hallen-EM Fünfkampf-Vierte. Den Aufbau für Tokio begann sie daher erst später.

"Die Vorbereitung lief sehr gut, ganz ohne Probleme und ich bin gut drauf. Vor allem auf den Weitsprung bin ich gespannt. Eigentlich überhaupt auf die Sprünge und Läufe, weil ich in Eisenstadt ja ausgezeichnet über die Hürden in die Saison eingestiegen bin", sagte die Oberösterreicherin. In den Disziplinen Kugel und Speer hoffe sie auf eine Steigerung. "Wenn alles perfekt klappt, dann könnte es schon Richtung Bestleistung gehen."

Sollte sich herausstellen, dass zusätzliche Starts in einigen Disziplinen bei den Staatsmeisterschaften in der folgenden Woche zielführender seien, ziehe man in Betracht, den Mehrkampf frühzeitig zu beenden, erklärte Trainer Philipp Unfried. "Olympia steht einfach über allem." Die Österreicherinnen bekommen es u.a. mit der Deutschen Carolin Schäfer und der Ukrainerin Hanna Kasyanowa zu tun.