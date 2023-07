Union St. Pölten: Moser und Reiterer sind Hammerwurfmeister

Wie so oft in den vergangenen Jahren sorgte auch in Salzburg die starke Wurftruppe von Trainer Klaus Moser für große Erfolge und Titelehren. So konnte Österreichs bester Hammerwerfer Kilian Moser mit 55,40 Metern in überlegener Manier den österreichischen Meistertitel in der U-23-Klasse holen. Trainingspartner Marvin Klammerfolgte mit Respektabstand und sorgte als Zweiter für einen St. Pöltner Doppelerfolg in dieser Disziplin.

Reiterer holt gleich drei Wurfmedaillen

Ebenfalls aus der „Trainingsgruppe Moser“ kommt mit Roland Reiterer ein weiteres großes Wurftalent der U-18-Klasse. Der 1,96 Meter große Hüne konnte in allen drei Wurfbewerben neue persönliche Bestweite erzielen und holte damit drei Medaillen. Den U-18-Titelgewinn gab es mit beeindruckenden 56,20 Metern im Hammerwurf, jeweils zweite Plätze holte sich Reiterer mit dem Diskus (46,10 m) und im Kugelstoß (14,95 m).

Roland Reiterer mit zwei seiner drei Medaillen bei den österreichischen U-18-Meisterschaften in Salzburg-Rif. Foto: ÖLVAlfred Nevsimal

Werfer im Hoch

Die Dritte im Bunde aus derselben Trainingsgruppe ist U-18-Werferin Nina Butter. Die 16-Jährige schleuderte den Hammer zum neuen Hausrekord von 52,54 Meter und wurde damit Zweite. Mit den Diskus kam Butter auf 30,48 Meter und wurde Dritte. Weitere Talentproben gaben im U-18-Hammerwurf Gabriel Bolena (4.) und Tina Fassl (7.) ab. Eine weitere Wurfmedaille für die Union St. Pölten gab es durch Csinszka Zahora im U-18-Speerwurf. Die noch der U-16-Klasse angehörende St. Veiterin warf den Speer auf 38,33 Meter und holte Bronze.

Die für SU St. Pölten startende 16-jährige St. Veiterin Csinszka Zahora sicherte sich die Bronzemedaille im U-18-Speerwurfbewerb. Foto: ÖLVAlfred Nevsimal

Aber auch Sprinterin Isabelle Edlinger und Weitspringerin Magdalena Lang konnten aufs Siegesstockerl springen beziehungsweise sprinten. Edlinger lief bei widrigen Wetterbedingungen und Gegenwind im Endlauf über 100 Meter der U-23-Frauen völlig überraschend mit tollen 12,59 Sekunden zur Silbermedaille. Den fünften Rang über 100 Meter holte hier nach langer Verletzungspause bei ihrem Comeback Moyo Bardi. Die 16-jährige Lang sprang in der U 18 starke 5,51 Meter und holte damit im letzten Sprung noch die Bronzemedaille. Mit Sarah Daxböck (5.) und Lisa Bernauer (8.) waren hier zwei weitere St. Pöltner Weitspringerinnen im Finale der besten Acht vertreten. Weitere Topplatzierungen in der U 18 konnte Alma Leder in den Hürdendisziplinen sicherstellen. Die Gymnasiastin landete über 100-m-Hürden am fünften Rang und über 400-m-Hürden am vierten Rang, wobei sie jeweils persönliche Bestzeiten erzielte. Einen starken sechsten Rang gab es auch durch Eva Scheiflinger nach einem beherzten Lauf und neuer persönlicher Bestleistung von 11:08 Minuten über 3.000 Meter.

Isabelle Edlinger (r.) sprintete trotz Gegenwind im Endlauf über 100 Meter der U-23-Frauen in 12,59 Sekunden zur Silbermedaille. Foto: ÖLVAlfred Nevsimal

Starke Leistungen und Topplatzierungen in der U 23 lieferten noch Sonja Inzinger als Sechste über 1500 Meter (4:44,75) und Felix Bernauer als Achter über 200 Meter (22,67) ab. Für beide war es eine klare Verbesserung ihrer persönlichen Bestmarken.

Am Wochenende kommt es dann in Bregenz zum Höhepunkt der nationalen LA-Saison, den Staatsmeisterschaften. Mit dabei werden außer der immer noch verletzten Ivona Dadic alle St. Pöltner Topstars sein, also auch Lena Pressler, Leni Lindner und Markus Fuchs.