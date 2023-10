Leichtathletik NÖ Mehrkampfmeisterschaften: Doppelsieg für St. Pöltner U-14-Talente

Mit den NÖ U-14-Mehrkampfmeisterschaften wurde am Samstag die Bahnsaison der Leichtathletik beschlossen. Luca Hartner, Elina Kreimel, Trainerin Christine Hauer, Franziska Flieger und Nico Hartner (v. l.). Foto: USP

M it den niederösterreichischen Mehrkampfmeisterschaften der U-14-Klasse endete am Samstag in Ternitz die Leichtathletik Freiluftsaison 2023. Dabei konnten die jüngsten Talente der Union St. Pölten in einem Fünfkampf ihr großes Potential zeigen und bei den U-14-Burschen einen Doppelerfolg durch die Zwillinge Nico und Luca Hartner feiern.