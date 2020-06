„Eigentlich war es als kleines Abendmeeting für unsere Athleten geplant, aber es wurde zu einem der bestbesetzten österreichischen Meetings der letzten Jahre“, zeigte sich selbst Veranstalter und NÖLV-Präsident Gottfried Lammerhuber erstaunt über die völlig unerwartete Strahlkraft des USTP-Sprint und Speerwurf-Meetings am Mittwochnachmittag auf der Union-Sportanlage.

Aufgrund der Coronabedingten Zwangspause aller österreichischen Leichtathleten in den letzten Monaten wurde der „Re-Start“ auf der altehrwürdigen Anlage zu einem Stelldichein der besten österreichischen Sprinter und Speerwerfer. Neben den Lokalmatadoren der Union St. Pölten, wie Vizeweltmeisterin Ivona Dadic und Olympiafinalistin Beate Schrott, feierten auch Siebenkampf-Rekordhalterin Verena Preiner, 400-Meter-Serienstaatsmeisterin Susanne Walli und der schnellste Österreicher Markus Fuchs ihr Comeback auf der Laufbahn.

Für den absoluten Höhepunkt des Meetings sorgte dann Susanne Walli von der Zehnkampf Union, die über die 300-Meter-Distanz den österreichischen Rekord von Gerda Haas aus dem Jahr 1987 verbessern konnte. In sensationellen 37,92 Sekunden siegte Walli vor Siebenkämpferin Ivona Dadic, die sich mit ihrer Zeit von 38,68 Sekunden auch auf den dritten Rang der Alltime-Bestenliste in Österreich über 300 Meter vorschob. „Ich wäre schon mit einer 38er-Zeit sehr zufrieden gewesen, aber der Rekord freut mich natürlich enorm“, meinte die neue Rekordhalterin nach ihrem Traumlauf.

Auch 400-Meter-Hürden-Spezialistin Lena Pressler profitierte vom starken Feld. Die St. Veiterin in Diensten der SU St. Pölten pulverisierte ihre Bestleistung auf starke 39,15 Sekunden. „Diese Leistung ist umso erstaunlicher als Pressler erst vorige Woche ihre Matura im SLZ St. Pölten geschafft hat und daher der Fokus in den letzten Woche eher auf den schulischen Leistungen lag“, gratulierte ihr auch Trainerin Viola Kleiser.

Dadic legt mit dem Speer gleich mächtig vor

St. Pöltens Aushängeschild Ivona Dadic konnte neben den 300 Metern auch mit dem Speer überzeugen und schleuderte das 600-Gramm schwere Sportgerät bei ihrem klaren Sieg auf starke 51,24 Meter. „Es war mein erster Wettkampf nach acht Monaten Verletzungspause, dann verlief das Einwerfen auch recht hektisch, sodass die ersten Versuche nicht allzu vielversprechend waren“, ließ sie sich davon aber nicht rausbringen. „Und dann ist mir ein echt guter Wurf ausgekommen. Besser als so die Saison zu starten, kann gar nicht sein! Wir haben erst zweimal richtig Speer trainiert, aber ich kann jetzt auf einer stabilen und konstanten Technik aufbauen, das hilft enorm und gibt Sicherheit“, strahlte sie.

Hürden-Olympiafinalistin Beate Schrott feierte über die selten gelaufene 150-Meter-Distanz ihre Premiere: „Ich bin ja noch nie 150 Meter gelaufen, es wird also auf alle Fälle eine persönliche Bestleistung“, scherzte Schrott noch vor dem Start. Im wahrscheinlich hochklassigsten Frauen-Sprintrennen Österreichs der letzten Jahre, von den Topsprinterinnen fehlte nur 100-Meter-Staatsmeisterin Alexandra Toth, sprintete Schrott dann in starken 18,32 Sekunden auf Rang vier. Den Tagessieg holte sich Ina Huemer in 17,88 vor Hürden-Ass Karin Strametz und Mehrkämpferin Verena Preiner. Auch St. Pöltens Top-Kurzsprinterin Magdalena Lindner wusste als Sechste in 18,56 zu überzeugen.

Bei den Männern startete der „schnellste Österreicher“ Markus Fuchs mit Siegen über 60 Meter (6,82 Sekunden) und 300 Meter (34,39 Sekunden) in die Freiluftsaison. Mit einem zweiten Platz über 60 Meter (7,14) und einem dritten Platz über 150 Meter (16,86) konnte sich St. Pöltens U-20-Sprinter Daiyehan Nichols-Bardi sehr gut in Szene setzen. Auch die beiden St. Pöltner U-20-Talente Sebastian Spitaler und Tobias Weiser, sowie „Masters-Sprinter“ Edi Gonaus konnten im Sog der österreichischen Spitze mit starken Zeiten ihre Trainer begeistern.

Bei den Frauen nahmen die St. Pöltner Nachwuchssprinterinnen Isabelle Edlinger, Moyo Bardi und Larissa Koberwein ebenfalls die beiden Strecken in Angriff.Edlinger und Moyo Bardi landeten über 60 Meter mit persönlichen Bestleistungen auf den Plätzen vier und fünf.

Zum Abschluss eines tollen Abendmeetings kam es über 300 Meter noch zu einer inoffiziellen St. Pöltner Stadtmeisterschaft. Mit Sieger Niklas Kainrath, Julian Hagmann (2.), Felix Bernauer (3.) und David Königshofer (4.) zeigten die U-18-Talente mit persönlichen Bestleistungen auf.

Olympia-Ziel bleibt, der Hochzeitstermin wackelt

Für die Meldung des Tages hat aber Österreichs Leichtathletik-Ikone Beate Schrott gesorgt , obwohl sie diesmal keinen Sieg davontragen sollte. Die Lokalmatadorin erklärte auf jener Anlage, auf der sie groß geworden ist, dass sie ihre Karriere doch noch um ein Jahr verlängern wird. Ursprünglich hatte Schrott, die 2012 bei den Olympischen Spielen in London sensationell ins Hürdensprint-Finale gestürmt war, nach dieser Saison aufhören wollen. „Doch Covid-19 ließ die Olympischen Spiele platzen und mein Traum ist es, noch einmal an einem Großevent teilzunehmen und dafür trainiere ich in der Südstadt täglich hart“, erklärte sie. Auch ihr Lebensgefährte Christian Taylor, der US-Amerikaner ist Olympiasieger im Dreisprung, will seinen Titel nochmals verteidigen. Ob die Hochzeit der beiden wie geplant im September stattfindet, lässt Schrott noch offen. „Derzeit können wir uns wegen Covid-19 nicht besuchen. Abgesagt haben wir die Hochzeit zwar noch nicht, doch der Termin wird schon knapp“, meinte sie.