Pressler schafft gleich Limit für U-23-EM

Bei perfekten äußeren Bedingungen konnte USTP-Aushängeschild Lena Pressler gleich bei ihrem ersten Antreten heuer über ihre Spezialdistanz, die 400-m-Hürden, die Norm für die U-23-Europameisterschaften im Juli in Espoo (Finnland) klar unterbieten. Die mehrfache Staatsmeisterin und Medaillengewinnerin bei internationalen Titelkämpfen lief in einem starken Feld mit der gesamten deutschen Hürdenelite nach 56,99 Sekunden als Vierte ins Ziel und unterbot das EM-Limit gleich um mehr als drei Sekunden. Pressler und Trainerin Viola Kleiser zeigten sich nach dem gelungenen Saisoneinstieg mehr als zufrieden: „Das Limit gleich beim ersten Wettkampf zu laufen, gibt Ruhe und Zuversicht für die folgenden Wettkämpfe“, weiß auch Trainerin Viola Kleiser.

Lindner wird hinter drei Deutschen Vierte in Regensburg

Neben Pressler war mit Magdalena Lindner eine weiter St. Pöltner Spitzenathletin in Regensburg am Start. Die „schnellste Österreicherin“ kam beim Vorlauf über 100 Meter als Dritte in starken 11,48 Sekunden ins Ziel und qualifizierte sich damit fürs A-Finale. Dort belegte Lindner hinter drei deutschen Sprinterinnen den vierten Rang und durfte sich nach 11,59 Sekunden im Finale über zwei gelungene Sprintstarts freuen.

Inzinger und Kainrath sammeln Erfahrung

Mit den U-20-Athletinnen Sonja Inzinger und Niklas Kainrath konnten auch zwei junge St. Pöltner Mittelstreckenläuferinnen in einem starken internationalen Feld Erfahrungen sammeln. Inzinger lief über 3000 Meter in einem großen Feld in 10:04,03 Minuten nahe an ihre persönliche Bestleistung heran und belegte den 19. Rang. Auch Kainrath, der sich gerade in der Vorbereitung auf die mündliche Matura befindet, war in einem derart starken internationalen Feld „noch“ chancenlos. In 1:55,17 Minuten über 800 Meter (Rang 22) konnte aber auch er in die Nähe seines eigenes Hausrekordes laufen.

Nächster Halt: Prokop-Meeting am Donnerstag

Der nächste Stopp für die St. Pöltner Topathleten ist bereits am Donnerstag (Fronleichnam) das Heimspiel beim Liese-Prokop-Memorial im Sportzentrum Niederösterreich.