Rekordflut beim „Krumme Strecken“-Meeting

Zur Eröffnung des Meetings fanden die Knock-out-Sprints über 60-m-Hürden statt. Verena Mayr (Union Ebensee) gab dabei ein erfolgreiches Wettkampf-Comeback und lief gleich eine starke Zeit! Der Weg führte Mayr direkt ins Finale, in dem sie sich mit 8,67 Sekunden erst Favoritin Karin Strametz (SU Leibnitz; 8,27) geschlagen geben musste. Dritte wurde Iman Roka (ATSV OMV Auersthal; 8,74) vor Sophie Gruber-Pandion (Union St. Pölten), die eine neue persönliche Bestzeit (8,84) lief.

Mit großer Spannung wurde der 150-m-Lauf erwartet, bei dem zahlreiche Top-Sprinterinnen aufeinander trafen. Die Zeiten waren hervorragend, begünstigt durch auch ein wenig zu viel Rückenwind (2,6m/s). Susanne Gogl-Walli (TGW Zehnkampf-Union) konnte sich mit 16,87 s gegen Magdalena Lindner (Union St. Pölten; 17,07) durchsetzen. Lindner führte bis 30 Meter vor dem Ziel das Feld an, wurde dann jedoch noch überholt. Aufs Podest lief noch Karin Strametz (17,52) bei ihrem insgesamt vierten Start des Tages. Lena Pressler kam mit 17,99 und Verena Mayr mit 18,52 ins Ziel. Im Nachwuchs wurden reihenweise persönliche Bestzeiten aufgestellt, wobei Christina Halla (ULC Riverside Mödling) mit 18,71 die Nase knapp vor Melissa Pluta (ATSV OMV Auersthal; 18,81) hatte.

Bei den 150ern der Herren schnappte sich Lukas Weilharter (DSG Wien) vor Vereinskollege Michael Margaryan mit 16,17 beziehungsweise 16,27 den Tagessieg. Dritter wurde David Vogelauer (UVB Purgstall; 16,31).

Britischer Rekord über 300-m-Hürden

Den Glanzpunkt des Tages setzte die britische Sprinterin Lina Nielsen mit 38,75 Sekunden und einem neuen britischen Rekord. In der All-Time-List von World Athletics bedeutet dies die sechstschnellste Zeit überhaupt auf dieser Strecke. ÖLV-Ass Lena Pressler lieferte ebenfalls eine Topleistung ab und sprintete mit 40,81 zu einer neuen persönlichen Bestleistung.

Leo Köhldorfer (ULC Linz Oberbank) lief ebenfalls eine neue persönliche Bestleistung mit 37,14 und siegte vor Daniel Seidl (ULC Riverside Mödling; 42,21) und Bernhard Schneider (LAC Passau; 43,87) bei den Herren.

Nationalteamcoach Philipp Unfried zeigte sich sehr zufrieden mit dem Freiluft-Auftakt in St. Pölten und der Idee hinter dem Meeting: „Diese Krummen Strecken haben sich zum Saisoneinstieg auch in anderen Nationen bewährt. Mit den Hürden-Knock-out geben wir den Aktiven die Möglichkeit unter Wettkampfbedingungen zu testen. Sie können alle dreimal laufen und das ist ein großer Gewinn vor den ersten Starts über die volle Distanz, um kleine Fehler zu beheben. Auch die 150 und 300 Meter bieten die Möglichkeit auf der Unterdistanz die Form zu überprüfen, oder aber auch wie bei den 300-m-Hürden auf der ersten Rennhälfte Dinge auszuprobieren, die dann auf der vollen Distanz funktionieren sollten. Alles in allem, denke ich, war es ein sehr gelungener Siasonauftakt für unsere Sprinter!"