St. Pöltner helfen beim Aufstieg in die 2. Liga

Mit Hilfe von gleich fünf Aktiven der Sportunion St. Pölten konnte „Team Austria“ das angestrebte Ziel bei den diesjährigen Europameisterschaften, den Aufstieg in zweite Liga zu schaffen, auch souverän erreichen. Mit letztlich 473 Punkten nach drei Wettkampftagen landete man unter 15 Nationen hinter Sieger Irland am zweiten Rang, der ein Ticket für die Liga 2 im Jahr 2025 bedeutet.

Lindner startet für Österreich gleich mit Sieg

Von den St. Pöltner Athleten startete Magdalena Lindner mit einem souveränen Sieg über 100 Meter in den Teambewerb und bescherte Österreich damit die ersten 15 Punkte. In 11,57 Sekunden bei Gegenwind konnte Österreichs schnellste Frau sehr zufrieden sein, holte sie mit dem Disziplinensieg ja auch 40 Punkte für die Weltrangliste. Als Schlussläuferin der 4x100-m-Staffel führte Lindner Österreich beim Sieg überdies in 44,18 Sekunden zu einem neuen österreichischen Rekord. „Der Lauf hat sich sehr gut angefühlt, war auch technisch ganz sauber. Am Wichtigsten sind heute aber sowieso die 15 Punkte fürs Team“, bilanzierte Lindner nach ihrem Einzelrennen positiv. Über den erfreulichen Staffelsieg mit Rekord freute sich besonders Nationaltrainer Philipp Unfried: „Toll, dass die neu zusammengestellte Staffel schon beim ersten Einsatz Rekord gelaufen ist. Für die Vier ist es eine super Basis für nächste Woche, wenn sie in derselben Besetzung beim Diamond League Meeting in Lausanne antreten werden.“

Magdalena Schauer eröffnete den Siegreigen in Liga 3 für Österreich. Über 100 Meter setzte sich die Kremserin in Diensten der SU St. Pölten durch. Foto: ÖLVAlfred Nevismal

Auch Fuchs holt die erwarteten Erfolge

Mit Markus Fuchs konnte ein weiterer Starter der SU St. Pölten einen Disziplinensieg holen. Österreichs Rekordhalter sprintete über 100 Meter in 11,36 Sekunden zum Sieg und ließ am darauffolgenden Tag auch noch Platz Drei über 200 Meter in 20,99 Sekunden folgen. „Mein Rennen war heute nicht so gut, aber es ging nur um die Punkte für Österreich, und die habe ich geholt, das war wesentlich“, zeigte sich Fuchs mit seiner Zeit nicht ganz zufrieden.

Pressler führt nach Einzelsieg auch Staffel auf Rang zwei

Für den vierten Tagessieg mit St. Pöltner Beteiligung sorgte Rekordhalterin Lena Pressler über ihre Spezialdisziplin 400-m-Hürden. Pressler siegte in starken 57,02 Sekunden klar vor der zweitplatzierten Läuferin aus Irland und holte das Punktemaximum. Als Mitglied der 4x400-m-Mixedstaffel ließ Pressler auch noch einen österreichischen Rekord und Platz Zwei folgen. „Der Lauf war nicht optimal, aber das ist nicht so wichtig heute, nur die Punkte zählen“, hob auch Pressler den Mannschaftsgedanken in den Mittelpunkt vor der eigenen Leistung.

Lena Pressler holte nach dem "Pflichtsieg" über ihre Spezialdisziplin 400-m- Hürden noch den zweiten Platz mit er 4x400-m-Staffel Rang zwei. Foto: ÖLVAlfred Nevsimal

Moser und Schauer sammeln EM-Erfahrung

Mit Sandra Schauer und „Teamkücken“ Kilian Moser konnten auch zwei St. Pöltner Newcomer erstmals bei großen internationalen Meisterschaften Teamluft schnuppern. Der 19-jährige Moser musste im Hammerwurf mit den schwierigen Bedingungen nach einem plötzlichen Regenfall kämpfen, warf dennoch mit 56,42 Metern knapp an seine Bestleistung heran und wurde Vierter, was 12 wichtige Punkte aufs Konto brachte. Sandra Schauer durfte das anstrengende Double über 1500 und 5000 Meter in Angriff nehmen und lief dabei zweimal auf den tollen vierten Rang. „Mit den beiden Rennen bin ich sehr zufrieden. Der Plan ist in beiden taktischen Rennen gut aufgegangen, ich konnte sogar sehr lange mit der Spitze mitgehen“, war auch Österreichs Mittelstrecken-Ass mit ihren Auftritten voll zufrieden.