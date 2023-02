St. Pöltner Union-Asse top – Doppel-Gold für herausragende Bardi

Werbung

Bei den am Wochenende in der GSG-9-Halle in Wien ausgetragenen NÖ-Landesmeisterschaften der Klassen AK und U 18 konnten die Athletinnen und Athleten der Union St. Pölten vier Landesmeistertitel und viele Spitzenplätze bejubeln. Zwar fehlten die USTP-Topstars Lena Pressler, Leni Lindner und Markus Fuchs aufgrund von Starts bei internationalen Meetings (siehe Bericht hier) , dafür konnten sich die Youngsters ins Rampenlicht sprinten, springen und werfen.

Allen voran dominierte U-20-Athletin Moyo Bardi den 60-m-Sprint und den Weitsprung der allgemeinen Klasse und konnte hier jeweils den Hallen-Landesmeistertitel holen. Vor allem zwei konstant starke Läufe über 60 Meter mit 7,75 Sekunden im Vorlauf und 7,76 im Finale machten Trainer Philipp Unfried froh. „Moyo hat ein sehr gute Schnelligkeitsniveau“, lobte der St. Pöltner Weltklassecoach.

Noch nicht ganz zufrieden war er mit Bardis Weitsprungleistung von 5,51 Metern. „Das war doch eine mäßige Siegesweite, das hat noch nicht nach Wunsch funktioniert“, sieht er aber großes Verbesserungspotenzial.

Rafaela Burda sorgt für den dritten U-20-Titel der Union

Für den dritten Titelgewinn in der allgemeinen Klasse sorgte Stabhochspringerin Rafaela Burda mit übersprungener Saisonbesthöhe von 3,10 Metern.

Bei den gleichzeitig ausgetragenen NÖ-Titelkämpfen der U-18-Klasse präsentierte sich Österreichs größtes weibliches Wurftalent Nina Butter wieder einmal unschlagbar. Die 15-jährige St. Pöltnerin stieß ihre 3-Kilogramm-Kugel auf starke 11,32 Meter und holte Gold. Ebenfalls im Kugelstoßen wusste ihr Trainingspartner Roland Reiterer mit der Silbermedaille (12,14 Meter) bei den Burschen zu überzeugen.

Bereits gut in Schuss zeigte sich auch Magdalena Lang mit ihrem zweiten Rang und persönlicher Bestleistung von 5,22 Metern im Weitsprung. Auch bei ihren unglücklichen vierten Plätzen über 60 Meter (8,20) und 60-m-Hürden (9,63) konnte die 16-Jährige mit starken Bestleistungen aufwarten. Ebenfalls in toller Form präsentierte sich Lisa Bernauer über 60-m-Hürden. Das 15-jährige USTP-Talent sprintete in 9,48 zu Silber.

Nach einem kurzen Trainingsblock gilt es für die U-18-Athleten ihre starken Leistungen auch in drei Wochen bei den österreichischen U-18-Meisterschaften zu bestätigen.