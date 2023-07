Staatsmeisterschaften: Union St. Pölten ist erfolgreichster Verein

Am Morgen des ersten Wettkampftags postete USP-Obmann auf Facebook ein Video von sich, wie er am Ufer des Bodensees entlangläuft. „Total außer Form“, hört man ihn leise jammern. Zum Glück nur ein persönliches Empfinden, dass auf seine Athleten bei den österreichischen Staatsmeisterschaften dann überhaupt nicht zutreffen sollte. Ganz im Gegenteil!

Lena Pressler siegte über 400-m-Hürden in neuem Meisterschaftsrekord von 56,81 Sekunden und sicherte sich damit ganz wichtige Bonuspunkte für die WM-Qualifikation. Knapp vor der Abreise zur U-23-EM präsentierte sich die 22-jährige St. Veiterin bei Gegenwind auf der Zielgerade in starker Form und zeigte deutlich, dass man in Finnland mit ihr rechnen darf.

Ganz souverän setzte sich auch 100-m-Rekordhalter Markus Fuchs durch und holte mit 10,24 seinen ersten Titel für St. Pölten über die klassische Sprintdistanz. „Leider gab es im Finale gar keine Windunterstützung, sonst wäre eine deutlich bessere Zeit möglich gewesen“, ist USP-Obmann Gottfried Lammerhuber überzeugt.

Ihre zweitbeste je gelaufene Zeit konnte 100-m-Meisterin Leni Lindner in Bregenz auf die Bahn zaubern. Mit 11,41 holte sie mit einer halben Sekunde Vorsprung den Titel und schaffte sich damit eine ausgezeichnete Ausgangsposition für die EM-Qualifikation 2024 in Rom. Auch über 200 Meter gab es für sie Silber in 23,74. Nur die Linzerin Walli-Gogl, die als einzige Athletin zwei Einzelsiege verbuchen konnte, war außer Reichweite (23,22). Gemeinsam mit Moyo Bardi, Magdalena Lang und Isabell Edlinger sicherte sich Lindner zum Abschluss der Titelkämpfe aber auch noch eine zweite Goldene und für den Verein sicher auch die prestigeträchtigste: Titel über 4x100 Meter verteidigt! Die USTP-Damen konnten damit in den letzten neun Jahren sieben Mal den Sprinttitel nach St. Pölten holen.

Nach ihren zwei Siegen in der Halle konnte Mittelstrecken-Ass Sandra Schauer nun auch im Freien über 1500 Meter Gold bejubeln. In einem eindrucksvollen Rennen, in dem sie vom ersten Meter an geführt hat und wie von ihr selbst erwartet auch im Endspurt die Stärkste war, schaffte das einstige Tenniass ihren Premierentitel für die Union St. Pölten. Zusätzlich hatte sie sich bereits tags zuvor in starken 2:10,85 Minuten Bronze über 800 Meter gesichert.

Ganz eindrucksvoll präsentierten sich St. Pöltens Hammerwerfer. Kilian Moser gewann mit 54,49 Metern souverän den Titel, der Harlander blieb aber damit doch deutlich hinter den von ihm schon länger angepeilten 60 Metern. Dahinter schaffte dafür ein entfesselter Marvin Klammer mit neuem Hausrekord von 48,02 Silber und Florian Hamerschmidt komplettierte mit 47,71 das rein St. Pöltner Stockerl. Erfolgstrainer Klaus Moser trug sich mit der sehr guten Weite von 41,16 Metern als Siebenter auch noch in die Ergebnisliste ein.

Foto: ÖLVAlfred Nevsimal

Trotz Hitze pulverisierte Sonja Inzinger mit 18:16,81 Minuten ihre persönliche Bestzeit über 5000 Meter und holte eine erfreuliche Bronzemedaille. Gleiches gelang Speerwerferin Noemi Luyer, die in der gegenwart von Viktoria Hudson, die einmal die 60 Meter überbot, natürlich ihren Titel nicht verteidigen konnte. Mit 47,55 Metern durfte sie das Staatsmeisterschaftstreppchen zwar besteigen, wurde aber auch noch von einer entfesselten Lokalmatadorin aus Hörbrantz vom Silberrang verdrängt.

Einen sechsten Platz konnte für St. Pölten Rafaela Burda mit neuer Saisonbestleistung von 3,20 Metern im Stabhochsprung beisteuern.

Obmann Gottfried Lammerhuber zeigte sich ob der Erfolge und Leistungen begeistert: „Alle haben zum nationalen Saisonhöhepunkt großartig abgeliefert und mein Dank gilt an dieser Stelle dem gesamten Trainerstab, der seit Jahren Unglaubliches leistet und die Union St. Pölten Leichtathletik dorthin gebracht hat, wo sie jetzt steht.“