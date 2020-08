Beim Internationalen Josko-Laufmeeting war das Duell über 100 Meter zwischen dem 200-Meter-Weltmeister Ramil Guliyev (Türkei) und dem 2-fachen Dreisprung-Olympiasieger Christian Taylor (USA) das Highlight. Der türkische Sprintstar konnte das Duell in 10,31 Sekunden für sich entscheiden, doch Taylor zeigte mit persönlicher Bestleistung (10,58) als Zweiter dem Rest der Spitzensprinter die Fersen. „Meine Reaktionszeit war im Finale nicht gut, da lasse ich zu viel Zeit liegen. Aber dass ich aufholen kann, zeigt mir, dass die Schnelligkeit passt und das ist für den Dreisprung auch wichtiger“, freute sich Beate Schrotts Verlobter.

Im Klassefeld wusste aber auch St. Pöltens Topsprinter Daiyehan Nichols-Bardi zu überzeugen. Der 19-Jährige belegte in 10,72 Platz fünf (bester Österreicher). Über die 200 Meter stellte er als Vierter in 22,34 eine neue Bestleistung auf. Der U-18-Rekordhalter hat damit in der allgemeinen Klasse bei den Staatsmeisterschaften Chancen auf einen Stockerlplatz.

Ebenfalls in Topform präsentierte sich Schrott, die über 100-m-Hürden mit 13,14 im A-Finale bis auf eine Hundertstel an ihre Saisonbestleistung heran lief. Im Duell mit Skvarkova (SVK) teilt sie sich die Siege bei den bisherigen Topmeetings auf, denn diesmal zog die Union-Athletin den Kürzeren. „Ich bin mit beiden Läufen zufrieden, jetzt brauche ich aber eine Woche Pause, um meine Energietanks aufzufüllen“, ist Schrotts Blick bereits auf die Staatsmeisterschaften gerichtet.

Siebenkampf-Ass Ivona Dadic konnte mit 11,74 Sekunden über 100 Meter ihre Erwartungen sogar übertreffen. Dadic musste sich in den Vorläufen nur knapp Topsprinterin Toth geschlagen geben. Auf das 100-m-Finale verzichtete Dadic zu Gunsten der 100-m-Hürden, bei denen sie mit der Einstellung ihrer Saisonbestleistung von 13,64 zu überzeugen wusste. „Meine Beine sind vom Stunden-Siebenkampf noch müde. Unter diesen Umständen bin ich mega zufrieden“, meinte sie.

Nach ihrem Rekord-Wochenende in Regensburg über 100 Meter trat Magdalena Lindner in Andorf nur über 200 Meter an und lief 24,33 (4.). Und auch 400-m-Hürden-Läuferin Lena Pressler startete aufgrund des Fehlens ihrer Paradedisziplin über 400 Meter flach. Gegen Österreichs Schnellste Walli und die Slowakin Ledecka lag sie bei 200 Metern in Front. Im Finish musste die St. Veiterin dann noch die zwei routinierten Läuferinnen passieren lassen, stellte als Dritte jedoch in 56,34 einen Hausrekord auf.