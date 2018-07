Bei den NÖ Landesmeisterschaften der Allgemeinen Klasse feierte Beate Schrott einen späten, dafür aber starken Einstieg in die EM-Saison. Sie gewann über 100-Meter-Hürden einen von insgesamt zehn St. Pöltner Landesmeistertitel.

Dabei hatte Schrott lange Zeit mit Problemen am hinteren Oberschenkel zu kämpfen, was bis dato kein einziges Saisonrennen zuließ. Bei zu starkem Rückenwind feierte Schrott in 13,32 Sekunden einen ungefährdeten Sieg: „Eine Leistung, die in den nächsten Rennen auch noch auf ein erfolgreiches EM-Limit (13,25) für Berlin hoffen lässt!“

Rückschlag für Dadic

Für das zweite große St. Pöltener Aushängeschild, Ivona Dadic, lief es leider nicht so gut. Sie musste bei der Vorbereitung auf die EM in Berlin einen kleinen Rückschlag hinnehmen, da sie über 100 Meter Hürden das Rennen nach einem Fehler nicht beenden konnte.

Neben dem starken Auftritt von Schrott gab es auch noch andere St. Pöltner Hauptdarsteller: So konnte Newcomer Kevin Wallner das begehrte Mittelstrecken-Double über 800 und 1500 Meter holen. Für Wallner, der erst im letzten Jahr auf die Bahn wechselte, waren es die ersten Landesmeistertitel. In seinem Sog wusste auch Trainingskollege Roland Hinterhofer mit einem dritten Platz über 800 Meter zu überzeugen.

Ein starkes Comeback feierte bei den Damen Sprinterin und Bobfahrerin Valerie Kleiser mit ihrem Sieg über 100 Meter. Kleiser konnte sich im Winter mit Bob Österreich 1 für Olympia in Sotschi qualifizieren und stellte jetzt in 12,55 Sekunden ihre nach wie vor guten Sprintqualitäten unter Beweis. Danach führte sie auch noch die Staffel mit Sabrina Koberwein, Michaela Burda und Isabelle Edlinger in 48,80 Sekunden zu Gold

Eben diese erwartete Goldmedaille holte auch Agnes Hodi, allerdings mit für sie nicht ganz zufriedenstellenden 3,80 Metern im Stabhochsprung. Für ein weiteres Highlight aus St. Pöltner Sicht sorgte „Sprint-Oldie“ Benjamin Grill, der mit 10,74 Sekunden über 100 Meter die Silbermedaille holte.

U-18-Nachwuchs mit starken Leistungen

Weitere Medaillen in der allgemeinen Klasse gab es für Fatima Jeratil (2. Hammerwurf) und Michaela Burda (2. 200 Meter, 3. Hochsprung).

Bei den gleichzeitig mit den „Großen“ ausgetragenen U-18-Meisterschaften musste die Union-Truppe ohne die Titelgaranten Lena Pressler und Daiyehan Nichols-Bardi auskommen. Die beiden verzichteten aufgrund der nächste Woche bevorstehenden U-18-EM auf einen Antritt bei den Landesmeisterschaften.

Dafür sprang wieder einmal Erfolgsgarant Lorenz Lammerhuber in die Bresche und holte dir NÖ-Titel mit dem Diskus und im Kugelstoßen. Lammerhuber schraubte damit seine unglaubliche Titelsammlung im Nachwuchs weiter nach oben. Im Hammerwurf war sein Trainingskollege Marvin Klammer eine Klasse für sich und holte mit 46 Metern überlegen die Goldmedaille.

Einen weiteren NÖ-Titel in der U-18-Klasse gab es durch Sabrina Koberwein im Speerwurf. Die St. Veiterin konnte sich mit 38,40 Metern knapp vor Trainingskollegin Tina Simon (3. mit 37,35 m) durchsetzen. Simon konnte noch eine weitere Bronzemedaille mit 10,79 Metern im Kugelstoßen holen.

Für einen unerwarteten Stockerlplatz sorgte auch Sebastian Spitaler mit seiner Silbermedaille im Weitsprung. Außerdem gelang dem 16-Jährigen der Sieg im B-Finale über 100 Meter. Ebenfalls eine Silbermedaille holte U-16-Athlet Roman Dippl mit übersprungenen 1,60 Metern im Hochsprung. Einen dritten Platz mit ansprechender Leistung gab es für Nela Kubalova im Hammerwurf. Überraschend stark präsentierte sich nach längerer Verletzungspause Sprinterin Isabelle Edlinger mit neuer Bestleistung von 12,79 Sekunden und dem vierten Rang über 100 Meter.