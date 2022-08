Union St. Pölten-Asse Pressler, Dadic und Lindner bei EM dabei

Vollbild

Lena Pressler ist mit einer starken Leistung letzten Dienstag beim Meeting im schwedischen Söderkamm endgültig auf den EM-Zu aufgesprungen. Die Kremserin Magdalena Lindner ist als schnellste Österreicherin natürlich Fixtstarterin in der 100-m-Staffel des ÖLV, die sich in einem Hunderstelkrimi am letzten Drücker für München qualifizieren konnte. Für einenEinzelstart müssten drei Konkurrentin vor ihr im Ranking auf die EM-Teilnahme verzichten. Seit Tokioist Ivona Dadic bereits für die EM in München qualifiziert. Dass sie ihrer Form, mit der sie vor vier Jahren Vizeweltmeisterin wurde, noch hinterher hinkt, zeigte das Horst-Mandl-Meeting in Graz, bei dem sie im Weitsprung und über 100-m-Hürden am Start war.

