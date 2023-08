Universiade 2023: Leni Lindner sprintet sensationell zu Bronze

Magdalena Lindner hat ihre Topform trotz Zeitumstellung und strapaziöser Anreise punktgenau mit nach China nehmen. Bereits im Vorlauf über 100 Meter konnte sich die 23-jährige Studentin der Sportwissenschaften mit 11,58 Sekunden bei Gegenwind souverän für das Semifinale qualifizieren. Dort gelang dann bei Windstille eine weitere Steigerung auf die neue Saisonbestleistung von 11,41 Sekunden, was die direkte Qualifikation für das Finale der besten Acht bedeutete. Im Finale um 21 Uhr Ortszeit zündete der Schützling von Philipp Unfried dann vor allem im Schlussteil des Rennens den Turbo und überholte noch zwei Läuferinnen und schnappte sich mit 11,44 Sekunden die Bronzemedaille hinter Patrizia van der Wieken (Luxemburg) und Viktoria Forster (Slowakei). Betreuer vor Ort war Sven Benning vom Vorarlberger Landesverband und ein rein europäisches Podium war wohl die Sensation dieser Spiele.

Magdalena Lindner freudestrahlend bei der Siegerehrung mit der Bronzenen und dem süßen Pandamaskottchen. Foto: Unisport Austria

Leni hat von hinten das Feld aufgerollt

„Nachdem ich das Finale geschafft habe, war dann eigentlich nur mehr die Medaille das Ziel. Die Stimmung im Stadion war ein Wahnsinn. Das es geklappt hat, freut mich jetzt unfassbar und ich bin sehr, sehr stolz und kann es noch gar nicht richtig glauben", meinte die Union-Athletin über ihre erste Medaille bei einem internationalen Großereignis. Auch der St. Pöltner Trainerguru Unfried, bei dem Lindner seit Jahren trainiert, freute sich mit seiner Athletin: „Im Finale ist Leni den Mittelteil zwar nicht ganz so perfekt gelaufen wie im Mittelteil, hat dann aber von hinten das Feld aufgerollt und ist super gesprintet. Einen solchen Erfolg hat Sie sich wirklich schon lange verdient. Und neben der Bronzemedaille waren es auch schon super Punkte für die EM-Qualifikation fürs nächste Jahr!"

Topleistung auch über 200 Meter

Noch völlig euphorisiert, aber dennoch entspannt stand Lindner dann mit nicht einmal 24-Stunden-Pause auch am Start über 200 Meter. Und erneut gelang mit 23,91 Sekunden im Vorlauf die souveräne Qualifikation fürs Semifinale, in dem „Leni“ dann auf der undankbaren Bahn Acht in sensationellen 23,45 Sekunden zu einem neuen Hausrekord sprintete und sich als Fünftschnellste für das Finale qualifizieren konnte. In diesem sprintete sie dann in 23,54 Sekunden (8. Platz in der ewigen österreichischen Bestenliste) auf den sensationellen sechsten Endrang über 200 Meter.

„Es war wahrscheinlich der anstrengendste Wettkampf, den ich je bestritten habe. Ich bin es ja noch nicht so gewohnt, mehrere Runden über 200 Meter zu laufen. Ich bin megahappy mit dem sechsten Platz“, meinte die erschöpfte, aber überglückliche Lindner nach sechs Läufen binnen vier Tagen.