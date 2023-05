USTP-Mädels schrammen am Podest vorbei

Die sechs Mädchen, die für die Union St. Pölten an den Start gingen, zeigten von Beginn an großen Kampf- und Mannschaftsgeist, was ihnen zumeist Platzierungen von 5 bis 7 einbrachte. Herausragend präsentierte sich St. Veits Toptalent Sarah Daxböck mit zwei Tagessiegen und damit der jeweils maximalen Punkteausbeute. Daxböck siegte über 80 Meter Hürden in neuer persönlicher Bestleistung von 12,26 Sekunden und ließ danach auch bei ihrem überlegenen Sieg im Weitsprung mit starken 5,10 Metern nichts anbrennen. Für den dritten Tagessieg unter den 14 angetretenen Mädchenmannschaften sorgte mit Speerwerferin Csinszka Zahora ebenfalls eine Akteurin vom ULC-Transfer-Talenteschuppen. Die junge St. Veiterin schleuderte den Speer auf ihren neuen Hausrekord von 40,70 Metern und siegte überlegen.

Nach starkem Staffellauf fehlten nur zwei Punkte aufs Podest

Starke Leistungen und damit Punktgewinne lieferten auch Theresa Schindler über 100 Meter und im Hürdensprint, Pauline Czaika und Marie Schmoll über 1000 Meter und Annika Heinz im Kugelstoßen ab. Vor dem abschließenden Bewerb, der Österreichstaffel (300-200-200-100 Meter), lagen die St. Pöltnerinnen auf dem aussichtsreichen siebenten Rang. Mit einem tollen Staffellauf auf den dritten Rang konnten Sarah Daxböck, Theresa Schindler, Csinszka Zahora und Pauline Czaika in der Gesamtwertung noch drei vor ihnen liegende Mädchenmannschaften überholen und am Ende mit 85 Punkten den vierten Rang belegen. Leider fehlten zur ganz großen Sensation nur zwei Punkte auf die Drittplatzierte TGW Zehnkampfunion.

Ohne Kevin Wallner war Langstaffelmedaille kein Thema

Zeitgleich mit der U-16-Vereinsmeisterschaft fanden am Gelände des Leichtathletikzentrums Wien auch die österreichischen Langstaffelmeisterschaften statt. Hier war die Union St. Pölten mit einer 3x1000-m-Staffel der Männer am Start. Leider musste die Union dabei kurzfristig mit Kevin Wallner auf ihren Teamleader und stärksten 1000-Meter-Läufer verzichten. Trotz des schwerwiegenden Ausfalls liefen Simon Gumpinger, Wallner-Ersatz Christoph Scheuch und Niklas Kainrath ein beherztes Rennen. U-20-Läufer Kainrath brachte die USTP-Staffel als Schlussläufer schließlich in 7:52,86 Minuten als Sechste ins Ziel.

Nächsten Samstag finden die Vereinsmeisterschaften der allgemeinen Klasse statt.