Leichtathletik Vierzehnter Staatsmeistertitel für Sandrina Illes

Hammerwerfer Roland Reiterer war der einzige St. Pöltner bei den Burschen, der beim U-18-Bundesländervergleich Aufnahme im NÖ-Team fand. Foto: ÖLV/Martina Albel

M it dem Bundesländercup der U-18-Klasse in Klagenfurt und den 10.000-Meter-Staatsmeisterschaften in Wien fanden an diesem Wochenende zwei Leichtathletikevents mit erfolgreicher Beteiligung der Union St. Pölten statt.

Beim 10.000-m-Lauf konnte „Laufroutinier" und Duathlon-Weltmeisterin Sandrina Illes ihrer beispiellosen Karriere einen weiteren Staatsmeistertitel hinzufügen. Die Athletin der Union St. Pölten gewann im LAZ Wien in 35:42,36 Minuten überlegen die Goldmedaille. Illes legte dabei beinahe zwei Minuten Vorsprung zwischen sich und ihre erste Verfolgerin und holte damit ungefährdet ihren 14 Staatsmeistertitel in der Leichtathletik. Währenddessen fand im Klagenfurter LA-Stadion an diesem Wochenende der traditionelle U-18-Bundesländervergleichskampf statt. Dabei standen mit Roland Reiterer bei den Burschen, sowie Sarah Daxböck, Nina Butter, Magdalena Lang, Alma Leder und Csinszka Zahora gleich sechs Talente der Union St. Pölten in der NÖ-Auswahl. Und mit zwei Tagessiegen durch Nina Butter im Diskuswurf und der St. Veiterin Sarah Daxböck im Weitsprung trugen die St. Pöltnerinnen auch wichtige Punkte zum Sieg der NÖ-Mädchen vor Oberösterreich bei. Auf dem Siegertreppchen landeten überdies in ihren Bewerben Alma Leder als Dritte über die 400-m-Hürdendistanz und noch einmal Butter als Zweite im Hammerwurf. Auch Magdalena Lang mit ihrem vierten Platz im Weitsprung und die St. Veiter U-16-Athletin Csinszka Zahora als Siebente mit dem schwereren U-18-Speer konnten wichtige Punkte für Niederösterreich sammeln. Zum Abschluss des Bundesländercups siegte Niederösterreich mit Startläuferin Sarah Daxböck auch noch in der Sprintstaffel. Somit konnte Niederösterreich am Ende mit 154 Punkten vor Oberösterreich (137) und Wien (120) den Sieg in diesem Ländervergleichskampf davontragen. Bei den U-18-Burschen reichte es für das Team NÖ (109 Punkte) zum zweiten Platz hinter überlegenen Oberösterreichern (141 Punkte). Viele Punkte dazu beitragen konnte Union-Werfer Roland Reiterer mit einem zweiten Platz im Hammerwurf und jeweils dritten Plätzen im Diskuswurf und Kugelstoßen. Geschlagen wurde das St. Pöltner Wurftalent dabei nur vom überragenden Nachwuchswerfer Rupert Rohrmoser aus Salzburg.