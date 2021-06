Am Donnerstag kam der 29-Jährige beim Liese-Prokop-Memorial in St. Pölten auf die Siegesweite von 67,76 m, am 18. Mai waren es in Eisenstadt 68,40 m gewesen. Ein finaler Wurf mit Risiko flog auf 69,43 m, die österreichischer Rekordmarke vereitelte aber ein knapper Übertritt. Sowohl der 29-Jährige wie auch Coach Gregor Högler waren von den Weiten überrascht.

"Ich wollte es lockerer angehen als zuletzt in Linz, mich langsam an größere Weiten herantasten", sagte Weißhaidinger. "Dass ich dann gleich im ersten Versuch 67,37 m werfe, hätte ich nicht für möglich gehalten. Da war ich kurz sprachlos." Coach Gregor Högler ging sogar soweit, vom besten Wettkampf im Leben seines Schützlings zu sprechen. "Wir hatten ein bisschen Gegenwind. Die Bedingungen waren gut, aber auch nicht wirklich besonders. Dass Lukas trotzdem so weit wirft, hat mich überrascht."

Während in St. Pölten bei Weißhaidinger die Technik mehr im Fokus gestanden war, folgt für den WM-Dritten am Montag in Turku ein Aufeinandertreffen mit anderen Athleten der Weltelite. Ebenfalls am Start sind Top-Stars wie der schwedische Weltmeister Daniel Stahl und der litauische Ex-Weltmeister Andrius Gudzius.