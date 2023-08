WM 2023: Fuchs bleibt weit hinter Erwartungen

Dass am Samstagabend in Ungarn perfekte Bedingungen geherrscht haben, zeigen die tollen Zeiten, die so viele der Athleten gleich am ersten WM-Tag erbracht haben. Leider zählte Markus Fuchs diesmal aber nicht dazu. Bei seinem bereits zehnten internationalen Großereignis in der allgemeinen Klasse, aber seiner ersten Freiluft-WM, spielten dem Sprinter der Sportunion St. Pölten wohl doch die Nerven einen kleinen Streich. Der Perchtoldsdorfer war im siebenten Heat an der Reihe und erwischte aber zumindest den Start mit der besten Reaktionszeit aller Läufer von 0,138 Sekunden noch ganz ausgezeichnet. Mitte des Rennens fiel er aber zurück und konnte nicht mehr mit der Konkurrenz mithalten. Mit 10,43s (-0,1) belegte er in seinem Lauf Rang sieben, insgesamt kam der 27-Jährige damit auf Platz 46 und blieb damit doch deutlich von seinem erst heuer aufgestellten österreichischen Rekord von 10,08 entfernt.

Fuchs: „Ich bin gleich mehrfach auf den Schritt draufgefallen!“

Dass er seine Bestleistung bei der WM nicht bestätigen konnte, ärgerte ihn natürlich, trotzdem nahm er es gefasst auf. „Leider geht nicht immer alles auf, was man sich vornimmt. Heute war so ein Tag, ich bin gleich mehrfach auf den Schritt draufgefallen“, beklagte er den technisch unsauberen Lauf, versuchte aber positiv zu bleiben. „Man kann bei jedem Großevent was lernen, ich nehme sicher einiges mit und mache es beim nächsten Mal definitiv besser.“

Der Blick von Markus Fuchs im Ziel nach seinem Vorlauf sagt alles. Das war alles andere als ein optimaler Lauf, auch wenn die Reaktionszeit noch voll gepasst hatte. Foto: ÖLV, GEPA/Giancarlo Colombo, Giancarlo Colombo #PhotoColombo,

Persönlicher Rekord wäre für Semifinale gar nicht nötig gewesen

Im Juni sorgte der schnellste Österreicher auf zwei Beinen, Markus Fuchs, noch für Aufsehen. Beim Liese-Prokop-Memorial in St. Pölten durchbrach er über die 100 Meter den Uralt-Rekord von Österreichs Leichtathletiklegende Andi Berger aus dem Jahr 1988. Dieser lag bei 10,15 Sekunden, seit 2022 teilten ihn sich Fuchs und Berger bereits. Seit zwei Monaten ist Fuchs alleiniger Rekordhalter. Schon die 10,15 hätten für die Semifinalqualifikation gereicht, der Cut in seinem Heat lag bei 10,20, exakt wie von Fuchs im Vorfeld prognostiziert. Allerdings schied im vierten Heat ein Läufer auch mit 10,17 aus, weil in dessen Heat so viele Läufer noch schneller waren. Auch für den Deutschen Julian Wagner, im selben Heat wie Fuchs unterwegs, reichten 10,31 klar nicht. Von den nur acht Europäern, welche sich überhaupt für die WM qualifizieren hatten können - darunter eben Fuchs - zogen drei Briten, zwei Franzosen, ein Italiener und ein Schwede ins Semifinale ein.

Fuchs glaubt weiter daran, die 10 Sekunden knacken zu können

Fuchs, der seit seinem 16. Lebensjahr alles dem Laufsport unterordnet, sieht sich trotzdem erst seit drei Jahren als „richtiger Profi“. Faszinierend am 100-m-Sprint findet er, dass in einer nach außen simplen Sportart einfach so viele Details liegen, die zur Perfektion führen. „Und genau diese Perfektion hat meinem Lauf diesmal gefehlt“, ärgert er sich. Dass er zuvor schon von der 100-m-Schallmauer gesprochen hat und nun doch so deutlich daran gescheitert ist, bedauert er nicht. „Das ist keine Sache, die von heute auf morgen geht. Einfach wird es natürlich nicht. Aber ich weiß, dass ich die körperlichen Voraussetzungen habe, das irgendwann zu schaffen“, baut er auf einem 4-Jahres-Plan auf. Derzeit befindet er sich mit seinem Schweizer Trainer noch im dritten Jahr. „Nächstes Jahr sind die Olympischen Spiele, wo es wirklich um alles geht. Das ist das Größte, was man im 100-m-Sprint erreichen kann, dort dabei zu sein.“

Die Zeit von 10,43 war viel zu wenig, um das Semifinale zu erreichen. Sein Rekord von 10,08 hätte Markus Fuchs aber locker gereicht. Allerdings war der USTP-Athlet schon seit Mitte Juli nicht mehr ganz in der Form des Frühsommers. Vielleicht eine Auswirkung der Qualimühle zuvor. Foto: ÖLV, GEPAGiancarlo Colombo

Der WM-Start kam schon einem EM-Finale gleich

Warum es in Budapest nicht nach Wunsch geklappt hat, könnte auch an der harten Qualifikation gelegen haben. Überhaupt bei der WM dabei sein zu können, war ein Zittern für Fuchs und sein Team bis zum Schluss. „Ich bin einer von nur acht Europäern, die überhaupt qualifiziert sind“, ortet er darin auch schon ein großes Signal für ihn selber. Auch wenn er sein Ziel in Ungarn, die erste Runde zu überstehen, klar nicht gemeistert hat. Wer für ihn nun der große WM-Favorit ist, will Fuchs nicht sagen. „Dazu befasse ich mich zu wenig mit den anderen Athleten, weil ich wirklich gelernt habe, eher nur auf mich zu schauen!“ Um dann aber doch die Jamaikaner zu favorisieren. Nur den Weltrekord von Usain Bolt hält er vorerst auch für dessen Landsmänner unerreichbar. „Weil wenn es so einfach wäre 9,58 zu laufen, hätten die jamaikanischen Trainer dieses Wissen darüber wie es geht, schon an ihre nächsten fünf Ausnahmeathleten in den Startblöcken weitergegeben.“