WM 2023: Pressler und Fuchs für Union St. Pölten in Budapest dabei

Markus Fuchs träumt den Traum, den wohl jeder Sprinter im Laufe seiner Karriere träumt: 100 Meter unter zehn Sekunden zu laufen. Noch nie hat ein Österreicher diese magische Schallmauer durchbrochen. Der 27-Jährige will der erste sein und wo wäre die Bühne dafür besser geeignet, als bei einer WM! Das neu erbaute Stadion mit der Bezeichnung „National Athletics Center“ fasst für die WM 35.000 Zuseher und vor dieser Kulisse wird Fuchs gleich am Samstag seinen 100-m-Vorlauf (19.43 Uhr) absolvieren. Der Finaleinzug wäre ein weiterer Traum von Fuchs. Dazu müsste er am Sonntag (16.35 Uhr) wohl im Semifinale seinen österreichischen Rekord von 10,08, den er erst heuer im Frühling in seinem „Heimstadion“ beim Prokop-Memorial in St. Pölten aufgestellt hat, knacken. Das 100-m-Finale fände dann wenig später (19.10 Uhr) statt. Eine zweite Chance gibt es für Fuchs nicht, die 200-m-Qualifikation hat er heuer noch nicht geschafft.

Durch den Einfluss des pannonischen Klimas kann es in den Sommermonaten in der ungarischen Hauptstadt sehr heiß werden, teilweise herrschen im Juli und August Temperaturen im hohen 30er-Bereich und die Prognose für kommende Woche verspricht perfekte Sprintbedingungen.

Für Pressler ist der Semifinaleinzug mit neuem Rekord der große Traum

Für den ÖLV ist neben Fuchs von der Union St. Pölten noch Lena Pressler dabei. Die Hürdenläuferinnen, die über die 400-m-Stadionrunde in Österreich seit ihrem 17. Lebensjahr konkurrenzlos ist, geht von Trainerin Viola Kleiser bestens vorbereitet ebenfalls topmotiviert in Budapest an den Start. Ihren bisher größten Erfolg feierte Pressler erst kürzlich bei der U-23-EM in Espoo. Dort konnte sie mit österreichischem Rekord (55,94 Sekunden) die Bronzemedaille holen. Aber auch in Ungarn hat die nun 22-Jährige schon einmal groß zugeschlagen, 2018 bei der U-18-EM gab es auch die Bronzene. „Die Erinnerungen an Ungarn sind sehr gut“, geht sie zuversichtlich auf eine Zeit um 55,50 los. Das wird sie wohl benötigen, um eine Chance auf den Semifinaleinzug zu besitzen. Die weltweit besten Frauen erreichen rund 52 Sekunden (Weltrekord: 50,68), das entspricht 7,77 m/s oder 27,98 km/h! Für Pressler beginnt die WM am Montag mit dem Vorlauf (18.50 Uhr). Das Semifinale wäre für sie dann am Dienstag um 20.25 Uhr. Der Form halber sei es noch erwähnt: Das 400-m-Hürdenfinale steigt am Donnerstag um 21.50 Uhr. Dazu müsste sie aber wohl vorher ihren Rekord um zwei Sekunden pulverisieren ...

Beim Prokop-Memorial in St. Pölten lief die St. Veiterin Lena Pressler (r.) heuer schon mit 56,15 Sekunden österreichischen Rekord. Den verbesserte sie dann bei der U-23-EM nochmals. 55,94 brachten ihr Bronze. In Budapest will der Kleiser-Schützling noch eins draufpacken. Foto: Claus Stumpfer

Achtköpfiges ÖLV-Team ist stark wie lange nicht

Das ÖLV-Team ist generell stark wie schon lange nicht und mit acht Athleten auch groß wie seit 1999 (WM in Sevilla, ESP) nicht mehr. Damals waren es zehn Athleten, darunter auch der jetzige ÖLV-Sportdirektor Gregor Högler. Der freut sich über die vielen österreichischen Starter: „Die Limits werden immer schwerer, die Hürden sich für eine WM zu qualifizieren, immer höher“, kritisiert er auch, dass es dabei zu viel um Sportpolitik geht. „Es ist ja eine komplizierte Sache über das World-Ranking, hier muss man auch taktisch vorgehen und bei den richtigen Meetings sowohl die Leistung bringen und dazu noch Punkte holen. Einfach ist es nicht, weil hier viel auf die Manager ankommt.“Da ist es auch gut, dass erst letzte Woche Beate Taylor (ehemals Schrott) zur Vizepräsidentin der Sportunion Österreich gewordne ist. Die 35-Jährige, die seit heuer auch Meetingdirektorin beim Liese-Prokop-Memorial in St. Pölten ist, hat es sich auf ihre Fahnen geheftet, genau deshalb in Österreich für Meetings zu sorgen, die den heimischen Athleten auch erlauben, die nötigen Punkte einzufahren. Und apropos wichtige Punkte: Viele der guten Leistungen, die bei den Athleten zur WM-Qualifikationen geführt haben, zählen auch schon für die Olympiaqualifikation für Paris 2024. Und die WM ist natürlich eine doppelte Chance für die acht qualifizierten Österreicher diesbezüglich die Weichen weiter zu stellen.

Insgesamt wird die Rekordzahl von 2.187 Athleten aus 202 Nationen in Ungarn an den Start gehen und um 49 Mal Gold, Silber und Bronze kämpfen. Die Leichtathletik-WM ist damit das globalste Sportereignis des Jahres. In Einzeldisziplinen werden nicht weniger als 37 von 44 Titelverteidigern von Eugene 2022 mit dabei sein.