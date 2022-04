Wurf-Superstar kommt nach St. Pölten

Werbung

Am 26. Mai geht die 14. Auflage des Liese-Prokop-Memorials der Sportunion St. Pölten im Sportzentrum NÖ über die Bühne. Schon jetzt kann Meetingdirektor Gottfried Lammerhuber die Verpflichtung eines absoluten Superstars vermelden.

Pavel Fajdek, der vierfache und auch amtierende Weltmeister im Hammerwurf, wird die neue Wurfanlage bis auf den letzten Meter ausreizen. Der Olympiadritte und auch Europameister aus Polen hält bei einer Bestleistung von 83,93 Meter und möchte als erster Werfer überhaupt auf österreichischem Boden über 80 Meter werfen.

„Pavel ist eine absolute Lichtgestalt der Leichtathletik und sein Antreten bei einem mittelgroßen europäischen Meeting wie unserem Memorial, kann man als große Sensation bezeichnen“, freut sich Lammerhuber riesig über diese Verpflichtung.

Gleichzeitig verkündet er aber auch den Abschied als Kopf und Meetingdirektor der St. Pöltner Vorzeigeveranstaltung. „Dieser Schritt ist mir nicht leicht gefallen, aber die Gesamtbelastungen als Schuldirektor in Böheimkirchen, Präsident eines großen Landesverbande, Obmann eines Erfolgsvereins und vor allem vierfachen Familienvaters haben deutliche Spuren hinterlassen.“

„Veranstaltungen dieser Größenordnung werden in der Regel von Eventagenturen und Firmen durchgeführt, wir haben das als Verein umgesetzt und dafür bin ich dem gesamten Team sehr dankbar!“

Lammerhuber hofft natürlich, dass er eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger findet, der sein Werk weiterführt, denn gerade die Verpflichtung von Fajdek, und in den letzten Jahren vieler anderer internationaler Stars zeigt den Stellenwert des St. Pöltner Meetings. „Veranstaltungen dieser Größenordnung werden in der Regel von Eventagenturen und Firmen durchgeführt, wir haben das als Verein umgesetzt und dafür bin ich dem gesamten Team sehr dankbar!“

Sehr erfreulich ist auch das fixe Antreten von Olympia-Bronzemedaillengewinner Lukas Weisshaidinger, der unbedingt in St. Pölten werfen und hier bei guten Windverhältnissen den österreichischen Rekord angreifen will. St. Pöltens Aushängeschild Ivona Dadic muss heuer leider auf einen Start verzichten, da zwei Tage später der Siebenkampf in Götzis am Programm steht. Trotzdem sind viele Lokalmatadore von der Union im Starterfeld garantiert.