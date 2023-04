Zweimal NÖ Staffelgold für St. Pölten

Bei den NÖ-Meisterschaften über 3x1000 Meter bei den Männern beziehungsweise 3x800 Meter bei den Frauen konnten die Union-Mittelstreckenasse zweimal Gold und zweimal Bronze in die Landeshauptstadt holen. Einen souveränen Start-Ziel-Sieg feierte die U-20-Staffel der Männer mit Startläufer Christoph Scheuch, Dzenan Skoric und Schlussläufer Niklas Kainrath. Mit 8:46,72 Minuten konnten die St. Pöltner die restlichen Staffeln klar distanzieren.

Siegerehrung U-20-Männer: Die siegreichen St. Pöltner Dzenan Skoric, Niklas Kainrath, Christoph Schmoll (oben, v. l.). Foto: SU St. Pölten

Zu einem Zielsprint der drei Schlussläuferinnen kam es hingegen bei der 800-Meter-Staffel der Frauen. Hier übergab USTP-Lauftalent Marie Schmoll an dritter Position liegend auf Verena Kaiser, welche diese Position hinter Mödling und Auersthal auch halten konnte und an Schlussläuferin Sonja Inzinger übergab. Inzinger konnte nach einer furiosen Schlussrunde ihre beiden Konkurrentinnen noch überholen und überquerte wenige Hundertstel vor der zweitplatzierten Mödlinger Staffel die Ziellinie.

Siegerehrung Damen: Die erfolgreichen St. Pöltnerinnen Sophie Schmoll, Verena Kaiser, Sonja Inniger (oben, v. l.). Foto: SU St. Pölten

Bei den Männern über 3x1000 Meter konnten Simon Gumpinger, Roland Hinterhofer und Kevin Wallner einen klar abgesicherten dritten Platz nach Hause laufen. Etwas überraschend lief dann auch noch die U 16 der Mädchen in der Besetzung Sarah Daxböck, Sophie Schmidt und Anika Zagler als Dritte ins Ziel und holte die Bronzemedaille.

Beim parallel zu den Staffelmeisterschaften stattfindenden Erich-Racher-Gedächtnismeeting fanden sich knapp zweihundert Nachwuchstalente der Klassen U 12 bis U 18 auf der Union-Anlage ein. Den Beginn machten hier die Allerkleinsten im Alter von 6 bis 10 Jahren, welche sich im sogenannten Robinson-Cup in einem spielerischen Leichtathletik-Mannschaftsbewerb messen konnten. Auch im Dreikampf der U-12-Klasse konnten sich die jungen Union-Talente über 60 Meter, im Vortexwurf und im Weitsprung präsentieren. Hier überzeugten in einem großen Burschen-Teilnehmerfeld Philip Steidl als Vierter und Moritz Kainrath als Siebenter

In der U 16 gab es durch Toptalent Sarah Daxböck einen Tagessieg im Weitsprung mit sehr starken 5,11 Metern. Darüber hinaus konnte die St. Veiterin vom Mutterverein ULC Transfer auch über 80 Meter Hürden als Zweite in 12,54 Sekunden überzeugen. Den zweiten Union-Tagessieg gab es in der U-18-Klasse, ebenfalls im Weitsprung (4,81 Meter), durch Lisa Bernauer. Weitere Podestplätze der USTP-Nachwuchsathletinnen gab es durch Katharina Gallauner mit 4,62 Metern im Weitsprung der U 14, sowie Doreen Reiterer im Kugelstoßen.