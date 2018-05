Die elfte Auflage des Liese-Prokop-Memorial wird ein Meeting der ganz besonderen Art. Zum einen lässt das Starterfeld alle Leichtathletik-Freunde mit der Zunge schnalzen. Zum anderen wird mit dem blau-gelben Großereignis auch die Eröffnung des frisch umgebauten Sportzentrums NÖ gefeiert. „Nach einem Jahr Pause sind wir doppelt motiviert“, schmunzelt Organisationschef Gottfried Lammerhuber. Die Union St. Pölten hat wieder ein hochklassiges Feld auf die Beine gestellt.

Beate Schrott will sich vor eigenem Publikum über die 110 Meter Hürden optimal präsentieren. „Hier bin ich groß geworden, ich find’s super wie sich das Meeting entwickelt hat“, sagt Schrott, die mit 12,99 Sekunden den Meetingrekord (2012) hält. Mit Alina Talay, Stephanie Bendrat und auch Ivona Dadic hat’s die Konkurrenz in sich. „Der Druck ist weg, seit langer Zeit habe ich wieder Spaß am Sport“, sieht sich Schrott auf einem guten Weg.

Klubkollegin Ivona Dadic steigt im Hürdensprint und im Weitsprung in die Freiluftsaison ein. „Was sich in St. Pölten bewegt, ist ein Wahnsinn“, schwärmt die Vize-Weltmeisterin. „Ich freue mich, dass ich das als Aktive miterleben darf.“

Athleten aus knapp 20 Nationen werden sich am Donnerstag (ab 15 Uhr) in zwölf Disziplinen matchen. „Hochkarätig besetzt sind auch der 100-Meter-Sprint und der Stabhochsprung“, rührt Lammerhuber die Werbetrommel.

Zwei Stunden vor dem Startschuss wird die Neueröffnung des rundum erneuerten Sportzentrums gefeiert. Für die kleinsten Sportler gibt’s einen altersgerechten Fünfkampf – mit dem NÖN-Kids-Run als Abschlussbewerb. Auf die Besucher warten auch zahlreiche Mitmachstationen.