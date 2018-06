Alina Talay war der unumstrittene Star bei der 11. Auflage des Prokop-Memorials. Die Weißrussin sprintete die 100-m-Hürden in sensationellen 12,41 Sekunden — so schnell wie keine europäische Hürdensprinterin seit 1992! Schon im Vorlauf war die 29-Jährige in 12,61 Sekunden zwei Hundertstel unter ihrer persönlichen Bestzeit aus dem Jahr 2016 geblieben. In Europa waren in der Geschichte nur sechs Hürdensprinterinnen schneller.

Alina Talay bei ihrem Rekordlauf in St. Pölten. | NOEN

„Ich bin total überrascht. Nach meiner schlechten Hallensaison habe ich nicht mit solchen Zeiten gerechnet“, erklärte Talay. Die zweimalige Hallen-Europameisterin ließ bei leichtem Rückenwind (0,5 m/sec) mit Cindy Roleder (SV Halle; 12,89) die amtierende Freiluft-Europameisterin hinter sich und setzte ein Ausrufezeichen in Richtung EM in Berlin (6. bis 12. August). Die bereits für die EM qualifizierte Stephanie Bendrat wurde in 13,34 Fünfte. Mehrkämpferin Ivona Dadic stieg mit 13,61 in die Saison ein.

Für Alina Talay war das Meeting eine Rückkehr in die alte Wahlheimat, hat sie doch bis Herbst 2016 bei Philipp Unfried trainiert. Seitdem hat sie ihren Lebensmittelpunkt in die USA verlagert. Cindy Roleder hatte zu Gunsten eines Starts bei dem Meeting auf das parallel stattfindende Diamond League-Meeting in Rom verzichtet.

„Durch die Wahnsinnszeit von Talay, und generell durch die schnellen Sprints bei Frauen und Männern haben wir immens gewonnen“, hofft Meetingchef Gottfried Lammerhuber auf noch bessere Karten bei den Athletenverhandlungen im nächsten Jahr.

„Was Alina geleistet hat, war ein Wahnsinn!“

Nach einem Jahr Pause haben Lammerhuber und sein Team von der Sportunion St. Pölten wieder ein Weltklassemeeting mit Athleten aus 16 Nationen organisiert. Ganz besonders gespannt war man natürlich aufs Antreten der St. Pöltner Vizeweltmeisterin im Siebenkampf, Ivona Dadic, die neben dem Hürdenlauf auch im Weitsprung zu bewundern war. In ihrer Paradedisziplin traf Dadic gleich auf vier Athletinnen mit einer Bestleistung über 6,30 Meter. Trotzdem reichte es für sie mit 6,22 Metern zu Rang zwei.

Dadic mit Saisonstart sehr zufrieden

„Es war mein bester Saisonstart, da ich von Verletzungen verschont geblieben bin“, war Dadic zufrieden, zumal der Unfried-Schützling noch Luft nach oben verspürt. „Im Weitsprung ist mehr möglich!“ Am Samstag gewann Dadic dann in Regensburg die 200 Meter in 24,07 Sekunden, egalisierte die österreichische Jahresbestleistung.

Ihren Start in St. Pölten absagen müssen hat Hürdensprinterin Beate Schrott. Seit der erfolgreichen Hallensaison plagt sie sich mit Problemen am Beinbeuger und ein Start wäre zu früh gekommen. „Es tut mir sehr weh, dass ich bei meinem Heimmeeting nicht dabei sein kann, aber in Hinblick auf die EM in Berlin wäre das Risiko zu groß“, meinte sie. „Schmerzhaft für‘s Meeting, aber noch bitterer für sie“, bedauerte Lammerhuber.

Alexandra Toth (vorn) bezwang über 100 MeterdieWeltmeisterin. | NOEN

Stark besetzt waren traditionell die Sprints. Der EM-Dritte Jan Volko und Englands Jungstar John Otugade waren bei den Herren auf der Jagd nach dem Stadionrekord von 10,20 Sekunden, doch der Slowake stolperte im Finale, und musste sich in 10,33 (Vorlaufzeit 10,30) mit Rang zwei begnügen. Gewonnen hat der Tscheche Zdenek Stromsik (10:31). „Ich bin heuer über 200 Meter einfach stärker“, meinte Volko. Über seine Paradedisziplin ist er aber in St. Pölten nicht gestartet und hatte Glück, denn im A-Finale fiel die Zeitnehmung aus.

Über 100 Meter hat Lokalmatador Benjamin Grill den Einzug ins A-Finale geschafft, was Lammerhuber begeisterte: „Unser Altmeister ist noch immer top in Form und einfach eine Rakete beim Start.“ St. Pöltens Toptalent Nichols-Bardi schaffte im Sog der Stars mit der Zeit von 11,02 Sekunden das Limit für die Jugend-EM: „Endlich war er locker“, freut sich Lammerhuber.

Bei den Damen führte Staffelweltmeisterin Alexandra Burghardt das Klassefeld über 100 Meter beim Memorial an. Doch die Grazerin Alexandra Toth stahl der Deutschen die Show, unterbot das EM-Limit von 11,50 Sekunden, gewann bei regulärem Rückenwind in persönlicher Bestzeit von 11,47 vor der Mannheimerin.

„Das Limit hat mich selbst überrascht“, strahlte Toth. „Mein Ziel war heute erstmals unter 11,60 zu laufen, aber Burghardt hat mich voll gefordert, das hat geholfen.“

Mit letztem Wurf Speer zum Sieg geschleudert

Erstmals gab es beim Prokop-Memorial einen Speerwurf der Männer. Lammerhuber hat dafür sogar zwei 80-Meter-Werfer verpflichtet, darunter den regierenden U-20-Weltmeister aus Polen. Doch Mrzyglód hatte lange zu kämpfen, wurde erst im letzten Versuch seiner Favoritenrolle gerecht und siegte mit einer Weite über 75 Meter. Spannend verlief auch das Diskuswerfen, obwohl es ohne Österreicher in Szene gegangen ist. Drei Athleten kamen über die 60-m-Marke.

Einzig die Stabhochspringerinnen haderten mit den Bedingungen. „Gegenwind ist das Schlimmste“, meinte die WM-Finalistin Tina Sutey, die als Siegerin weit unter ihrer Bestmarke von 4,71 Metern blieb. Lokalmatadorin Agnes Hodi ist an der Anfangshöhe von 3,80 Metern gescheitert. Lammerhuber bedauert: „So gut der Wind bei uns für die Sprinter ist, so schwierig sind die Bedingungen für die Springer. Zudem ist Agnes weit von ihrer Topform entfernt.“

Rund hundert fleißige Helfer trugen zum Gelingen des Events bei. „Lauter Freiwillige, die keinen Cent bekommen“, bedankt sich Lammerhuber.