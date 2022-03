Wilhelmsburger Talent startet im Motocross durch

Werbung

Der elfjährige Maximilian Hiess zählt zu den talentiertesten Nachwuchsmotocrossern im Land und so hat der Wilhelmsburger heuer bei den „Minifighterz“, einem Nachwuchsprogramm von KTM Österreich, Aufnahme gefunden. Der Wilhelmsburger wird heuer für den ÖMRC beim Waldviertel-Cup an den Start gehen.

Im zarten Alter von sechs Jahren ist Maximilian das erste Mal über einen alten Hobby-MX-Bekannten seines Vaters Andreas auf einem Bike gesessen. „Damit war es um ihn geschehen, seither dreht sich alles bei ihm ums Motocross“, schildert der Vater.

Nur ein Jahr nach der Initialzündung hat er dann endlich seine erste KTM 50 bekommen, wobei der Youngster aber nicht allzu viele Türen dafür eintreten musste.

Erblich vorbelastet, denn der Vater war BMXer

„Ich selbst fahre ja auch alles, was es im Offroadbereich gibt — MX, Enduro, Trial, MTB“, lacht der Vater, der in seiner Jugend allerdings vor allem beim BMX daheim war. „Da war ich in den 80ern österreichweit relativ erfolgreich unterwegs“, erinnert er sich gern an einen vierten Platz bei den österreichischen Meisterschaften in seiner Altersklasse.

Außerdem war er zweimal Wiener Vize-Landesmeister und auch Stadtmeister von St. Pölten. Mehrer Stockerlplätze beim damaligen Ovomaltine-Cup und auch beim NÖ Erd-Cup sind schöne Erinnerungen.

Klar, dass der Vater nun Maximilian nach Kräften fördert. „Seit er seine erste Maschine bekommen hat, sind wir fast jede Woche mindestens zweimal auf der MX-Strecke“, schildert er.

„Max hat jeden Tag runtergezählt, bis er von den Ärzten wieder das Okay bekam, auf die Strecke zurück zu dürfen.“ Andreas Hiess über die Rennpause seines Sohnes nach der Verletzung

Auf die Frage, was er gerne werden möchte, antwortet Maximilian wie aus der Pistole geschossen: „Natürlich Supercrosser!“ Supercross ist in den den USA das Nonplusultra im Profi-MX-Sport und das große Vorbild Ken Roczen.

Sein erstes Rennen fuhr Maximilian 2020 mit einer KTM 65sx. Dabei war seine beste Platzierung ein zweiter Platz. Es folgte aber ein Sturz, der eine fast siebenmonatige Verletzungspause mit zwei OPs an der rechten Hand nach sich zog. Die Lust am Motocross hat sich Maximilian davon aber nicht nehmen lassen. „Er hat jeden Tag runtergezählt, bis er von den Ärzten wieder das Okay bekam, auf die Strecke zurückzudürfen“, sagt der Vater.

Im Vorjahr hat Maximilian dann mit einer neuen KTM65sx wieder das volle Trainingsprogramm aufgenommen und im Herbst gab es auch noch das Comeback auf der Rennstrecke bei einem Lauf zum W4Cup. Erneut kostete ein Sturz dabei einen Stockerlplatz, aber diesmal ist nichts Ernsthaftes passiert. „Auch die Maschine ist heil geblieben“, war dies fast Maximilians größte Sorge.

Motorradfahren in jeder freien Minute

Hauptsächlich trainiert das Talent auf der ÖMRC-Klubstrecke sowie auf der Klanert-MX-Strecke in Brunn/Pyhra, gerne auch in der Motorsportarena Bad Fischau und anderen Strecken. Trainingscamps bei Ex-MX-Profi Philipp Ringhofer von Ringhofer MX Camps und auch über das KTM-Jugendförderprogramm Minifighterz, gehören mittlerweile fix dazu. Und natürliches das Training mit dem Papa und Klubkollegen.

Im Winter stand als Alternative auch regelmäßiges Trialfahren mit Erich Diestinger (Trial Team Traisental) am Programm. „Aktuell sitzt/steht Max dreimal die Woche am Motorrad, wenn es die Schule zulässt auch öfters. Er ist halt ein richtig besessener Spitzbub, der auch gern mit seinem Stuntroller fährt“, erzählt der Vater.