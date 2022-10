meinfussball.at SKN holt hochverdienten Auswärtsdreier

Lesezeit: 2 Min

Foto: GEPA/Admiral

D IN BARLOV GLÜCKTE BEIM 1:0 IN STEYR PER SATTEM DIREKTSCHUSS DER GOLDTREFFER. ST. PÖLTEN HÄTTE ABER VIEL HÖHER GEWINNEN MÜSSEN, LIESS VOR ALLEM NACH DER PAUSE ZAHLREICHE GROSSCHANCEN UNGENUTZ