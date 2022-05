meinfußball.at SKN verabschiedet sich schauderhaft in die Sommerpause

S t. Pölten verlor zum Saisonabschluss nach einer speziell in der zweiten Halbzeit fürchterlichen Leistung verdient mit 0:2 in Steyr. In dieser Konstellation wird der SKN auch in der neuen Spielzeit nichts mit den vorderen Plätzen zu tun haben.