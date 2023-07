Abgebrannt: Stockcar-Spektakel mit St. Pöltner Gsell

Die ersten beiden Stockcar-Renntage Gsells waren ähnlich erfolgreich und doch recht unterschiedlich. Nach dem sehr guten Auftakt, folgte ein durchwachsener, aber am Ende doch ganz erfolgreicher Renntag in Natschbach. Zum diesem dritten Event kam Gsell immerhin als Dritter in der Gesamtwertung und wollte unbedingt seine Position verteidigen und im besten Fall sogar verbessern. „Dazu hatte ich ein paar Wünsche für meinen angemieteten F2-Rennwagen, die mir leider nicht alle erfüllt wurden, schildert er.

So hätte XL gern andere Reifen gehabt. „Auch wenn meine eh rund sind und die Zeiten generell passen, ist es doch schade, nicht mit dem gleichen Material fahren zu können, mit dem auch die direkten Gegner in der Meisterschaft unterwegs sind“, bemängelt er. „Dafür wurde mir ein zweites Bremspedal auf der linken Seite eingebaut, inklusive Bremskraftversteller zur Verteilung der Bremskraft zwischen vorn und hinten“, hat er aber auch Lob.

Sieg und Niederlage in den Vorläufen

Allerdings bemerkte er dann in der Startaufstellung zum ersten Vorlauf, dass das Bremspedal rasch durchfällt. „Beim Kontrollblick auf den Bremsverteiler sah ich die Bremsflüssigkeit herausspritzen – somit war zumindest der Fehler gefunden, für eine Reparatur fehlte natürlich die Zeit, also konnte ich nur schauen, was trotzdem geht.“ Und eigentlich ging es gar nicht so schlecht und Gsell holte gleich ein paar Plätze auf. Im knappen Streit um Platz drei kam er aber den Reifen der Streckenbegrenzung zu nahe und drehte sich. „Somit war der erste Vorlauf verhaut“, ärgert sich Gsell.

Der Unfall bedeutete für die beiden nächsten Vorläufe, dass er unbedingt punkten musste, weil die Punkte aus dem A-Finale – welches es zu erreichen gilt – extrem wichtig sind. „Dafür benötigst du aber gute Vorlaufergebnisse und in der starken Gruppe mit Herndlhofer und dem Holländer Kranenburg war das nicht so einfach“, erzählt er.

Aber Vorlauf zwei war dann quasi ein Geschenk. Erstens startete Gsell wegen dem schlechten Ergebnis im ersten Vorlauf ganz vorn und zweitens konnte Herndlhofer wegen eines nötig gewordenen Motorwechsels gar nicht starten. Kranenburg verletzte sein Auto im Verkehr und XL konnte mit der reparierten Bremse ungehindert vorn wegfahren. Jetzt war es „nur“ noch wichtig, einen sauberen dritten Lauf zu schaffen, denn nun lagen alle sehr knapp beieinander. „Es gelang mir, mich aus den Scharmützeln herauszuhalten und schnell nach vorn zu kommen. Zwar überholten mich Herndlhofer und Kranenburg, aber den dritten Platz konnte ich knapp vor Ritzinger einfahren, das Finale A war damit gesichert“, atmete er erleichtert auf.

Dritter auch im A-Finale

Dieses A-Finale, in dem sich dann die besten aus den beiden Vorlaufgruppen trafen, war dann ein echter Leckerbissen für die Fans. Hinter Gsell (man startet im Stockcar ja in reversibler Reihenfolge – also jene, mit den meisten bisher eingefahrenen Punkten stehen hinten) lagen nur Herndlhofer, Kranenburg, Bierl und Rumpler (nomen est omen). „Letzterer ist kein unbeschriebenes Blatt, was das sorglose Entfernen seiner vor ihm liegenden Konkurrenten betrifft“, weiß Gsell aber, dass man sich darüber nicht zu viele Gedanken machen darf. „Es gilt einmal die Startphase zu überstehen.“

Nach zwei Runden des A-Finales war XL immerhin noch vor diesem Pulk und schon an einigen Konkurrenten vorbei, als sich Herndlhofer und Kranenburg verhakten, in den Reifenstapeln zu stehen kamen und ein kurzer Rennabbruch notwendig wurde. Die beiden waren – weil sie sich nicht mehr selbst befreien konnten – aus dem Rennen. Beim Restart stand dann Rumpler genau hinter Gsell und Bierl vor ihm. „Ich dachte, ich lass Rumpler fahren und häng mich dann gegen Bierl bei ihm an“, sagt Gsell, was dann genau auch so gelingen sollte. Allerdings zeigte sich Bierl auch nicht fad und holte Gsell eine Runde später wieder ein. Auch wenn der St. Pöltner Oldie manchmal näherkam, gelang ihm kein weiteres Überholmanöver mehr. „Aber Platz drei im A-Finale war doch ein schöner Erfolg und ließ mich für das Grande Finale hoffen“, sagt der Altmeister.

Buchstäblich Feuer im Grand Finale

Das Grande Finale war dann der Hammer schlechthin. 18 F2-Boliden am Start – übrigens das zweitgrößte Starterfeld in der F2 seit Bestehen der Serie – und unglaubliche Stimmung bei Flutlicht. „Leider rauchte mein Wagen schon in der Startaufstellung auf, ich dachte eigentlich, dass es austretendes Wasser sei, aber beim ersten Rennabbruch in der zweiten Runde brannte auf einmal mein Motor“, schildert Gsell die dramatischen Momente seines Ausscheidens. Nach anfänglichem Zögern – ich gebe echt nicht gerne auf – verließ er doch flott seinen heiß gewordenen Boliden und letzten Endes auch das Rennen. „Schade um die Big Points, die man hier einfahren kann und ich war echt gut drauf und hatte schon einige Positionen gut gemacht“, ärgert er sich.

Gsell als Gerhard „Hätt-i-war-i“ Berger-Verschnitt

Am Ende war es dann sogar nur Rang acht in der Tageswertung, was Gsell zu einer klassischen Gerhard „Hätt-i-war-i“ Berger-Analye veranlasst. „Enttäuschend, weil diesmal ein Top-3-Platz drinnen gewesen wäre“, meinte er, nur um gleich darauf doch wieder im so typisch positiven Gsell-Duktus fortzufahren. „Andererseits hat es wieder Spaß gemacht, das Auto wird mir immer gewohnter und ich hatte echt nette Rückmeldungen zu meinem Fahrstil. Der Zweikampf macht Spaß und in der Gesamtwertung liege ich noch auf dem vierten Platz.“ Diesen wird Gsell aber beim nächsten Rennen auch abgeben müssen, weil das nächste Rennen kollidiert mit der ÖTSM-Kartmeisterschaft, bei der Gsell mit seinem Team auf Rang drei in der Long-Distance-Wertung liegt und daher ganz sicher starten wird. „Die mag ich auch nicht im Stich lassen!“