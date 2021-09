Die Jungs vom Team Hoffmann Racing sind hoffnungsvoll nach Salzburg gereist, schließlich führte ihr Shooting-Star Benjamin Dam überlegen in der Formel Renault 2.0, hatte bis auf eins (Slovakiaring) alle Rennen gewonnen. Für den Absdorfer war es somit an der Zeit, den „Sack zuzumachen“.

Doch dann wurde er in der Quali beim Aufwärmen von hinten „abgeschossen“. Keine Zeit in der Wertung, daher Start vom letzten Startplatz in beiden Rennen! Für Dam ging es im ersten Lauf aber trotzdem bis zum Klassensieg nach vorn. Und am Sonntag hat die Crew ihm einen Top-Renner bereitgestellt. Dam überholte nach Belieben und ehe man sich versah, war der Sieggewohnte an der Spitze, um den Titel heimzufahren!

„Man kann sich vor Benjamin nur verneigen“, meinte Roman Hoffmann. „Er hat diese erstmals ausgetragene Renault-2.0-Serie dominiert, hat Zeichen gesetzt und ist ein würdiger Meister!“