Antriebswelle beim Scirocco von Kogler abgerissen

Die erste Sonderprüfung bei der Vipavska Dolina, eine Nachtsonderprüfung inmitten des Stadtkerns, wurde von tausenden Zusehern begeistert verfolgt. Michael Kogler mit Beifahrerin Tatjana Hejduk auf dem VW Scirocco ECO (mit synthetischem Treibstoff HVO100 betrieben), lieferten zwar eine tolle Show für die Zuseher, aber der MIG-Pilot war mit seiner gefahrenen Zeit nicht besonders zufrieden. So wollte ab der zweiten Sonderprüfung am Samstagmorgen zum Angriff geblasen werden. Aber leider spielte der Antriebsstrang des Sciroccos nicht mit und kurz vor dem Ende von Sonderprüfung 3 war an eine Weiterfahrt nicht mehr zu denken. „Die rechte Antriebswelle ist abgerissen und hat dabei die Lenkgeometrie gesperrt“, schildert Teamchef Gottfried Kogler. So trat das MIG-Austria-Team etwas betrübt die Heimreise an. Nächster Start ist im Juni im benachbarten Tschechien.