Bucklige Welt Rallye: Kogler feiert Klassensieg

Nachdem es jahrelang im Raum Aspang keine Rallye mehr gab, setzte man 2023 neue Impulse und es wurde am Wochenende die Bucklige Welt Rallye gestartet. 55 Teams fanden den Weg nach Krumbach und besonderes Highlight war die Nennung des Weltmeisterteams Hyundai aus Deutschland, mit dem Topfahrer Teemu Suninen aus Finnland. Dieses Team nahm es zum Anlass, eine Testrallye für den kommenden WM Rallye Lauf in Österreich zu unternehmen um die Asphaltbeschaffenheit in Österreich zu testen. Natürlich war der Finne überlegn Schnellster der Rallye, wurde abe rnur außer Konkurrenz gewertet.

Das MIG Austria Team aus Pyhra war mit zwei Fahrern am Start: Michael Kogler mit Co-Pilotin Gabi Ölsinger, auf dem Synthetik Treibstoff VW Scirocco und dem Garser Bernhard Hengl mit dem Co-Piloten Mika Wendl aus Eggenburg auf einem „Hundeknochen“ Ford Escort RS 2000.

Dieser Lauf zählte nicht nur zur österreichischen Rallyestaatsmeisterschaft, sondern auch zur Österreichischen Rallye Challenge. Für den 23-jährigen Berni Hengl war es seine zweite Rallye und sie endete leider bereits in Sonderprüfung 2 im Graben. Eine Weiterfahrt war leider nicht möglich, da der Ford Escort (Bj. 1969) doch zu stark beschädigt wurde.

Für Kogler lief es hingegen wie am „Schnürchen“. Die zehntausenden Zuseher sahen nicht nur den WeltrallyestarSuninen, sondern den rasenden umweltfreundlichen VW Scirocco, welcher mit dem Treibstoff HVO100, Motorsport auf Topnivau zeigte. Kogler konnte in seiner Klasse alle acht Sonderprüfungsbestzeiten einfahren, das ergab im Ziel nicht nur den Klassensieg, sondern den siebenten Gesamtrang in der Austrian Rallye Challenge.

Nach vier Bewerben liegt nun das Team Kogler/Ölsinger auf Gesamtrang dreiin der Meisterschaft und der nächste Lauf findet am 21. Oktober in Dobersberg (Herbstrallye) statt. Dort werden vermutlich neuerlich drei bis vier Worldrallyecars am Start sein, welche diese Rallye als Testrennen für den nächsten Weltmeisterschaftslauf heranziehen.