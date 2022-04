Formelübergreifend am Podest: Peckary im Regen von Zeltweg top

Werbung

Peter Peckary ließ sich auch von Technikproblemen nicht beirren und startete stark in die neue Formel-3-Saison der Historischen Fahrzeuge. Letztlich holte er sich den Formel-3-Sieg und schaffte es sogar Formelübergreifend als Dritter aufs Stockerl, ließ viele jüngere Fahrzeuge hinter sich.

Ermöglicht hat dies vor allem das Schlechtwetter, wobei der Kastner die Elektronikprobleme mit seiner exzellenten Fahrtechnik wettmachen konnte. „Alles in Allem ein erfreulicher Rennstart ins Jahr 2022“, freute er sich.

Den Histocup, die Formel der Hobbypiloten, hat Peter Peckary schon einmal gewonnen. Der Ehrgeiz ist geblieben, ein Double aber bisher nicht gelungen. Umso mehr lebt die Hoffnung, es in einer neuen Saison endlich zu schaffen.

Doch am ersten Renntag ist es in Zeltweg zunächst richtig schlecht gelaufen. „Dem Wetter angepasst“, meinte Peckary, der da noch mit meinem PRC-Sportwagen am Start war. „Wegen Elektronikprobleme kam der Wagen nicht in die Gänge, weshalb ich am zweiten Renntag meinen Dallara-Formel-3 aus dem Jahr 1998 ausgepackt habe und in der Formel Young an den Start gegangen bin“, erzählt er. Abdann lief´s richtig gut.

Obwohl die Konkurrenz mit Autos am Start war, die bis zu 15 Jahre jünger und mit moderneren Getrieben ausgestattet sind, konnte er gewinnen. Für die Motivation sorgte sein 17-köpfiger Fanklub. „Sogar meine 83-jährige Mutter wollte ‚ihrem Buam‘ unbedingt die Daumen drücken. Das war Motivation pur!