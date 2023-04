Gsell ist jetzt am Sand

Werbung

Als Motorsport-Allrounder geht Hannes „XL“ Gsell sein nächstes Abenteuer an. Nach einem vielversprechenden Test auf der Sandbahn in Natschbach bei Neunkirchen, hat er sich sogleich entschieden, den Saisonstart am 22. April ebendort live und aktiv mitzuerleben.

„Stockcar fahren macht süchtig“

"Geile Sache", dachte ich mir, als mich Freund Dennis fragte, ob ich nicht ein F2-Stockcar testen will. Ausgerechnet am 1. April war es dann soweit ... wir tingelten zu dritt (René, der 17-fache Kartmeister war auch noch dabei) auf die Natschbacher Sandbahn, setzten uns in diese puristischen Querfahrdinger und gaben mal einfach Gas. Nach dreimal acht Runden war alles klar! §s macht nicht nur Spaß, sondern definitiv süchtig. Man will gar nicht mehr aufhören zu fahren! Daher starten Dennis und ich auch beim ersten Rennen der Saison.“

Neugierig auf die Atmosphäre und große Erwartungen

Gsell hat sich also von der ersten Sekunde an in dieses witzige Gefährt und sein Handling verliebt. „Ich hab mich hinter dem Steuer sofort wohlgefühlt und die stadionartige Atmosphäre verspricht mit vielen Zuschauern sicher jede Menge Spaß", hofft Gsell gleich vorne mitmischen zu können, auch wenn er sich bislang noch nie auf Sandfahrbahnen gemessen hat. „Bei meinem allerersten Test hab ich mich recht gut gehalten, war nach Stockcar-Profi und Vorjahresgesamtsieger Berndl Herndlhofer der zweitschnellste Pilot am Testtag“, erzählt Gsell.

Auch Formel -und Kartrennen stehen bei „XL“ am Programm

Auf diverse Starts bei Formelrennen mit seinem Formel Renault will Gsell aber auch künftig nicht verzichten. Und außerdem fährt er heuer auch gleich in zwei Team-Kartmeisterschaften mit. So folgt nur eine Woche nach dem Stockcar-Abenteuer für ihn gleich das zweite Highlight: „Mein erstes 24-Stunden-Kartrennen zusammen mit meinen beiden Söhnen Max und Arian.“