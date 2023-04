Gsell klettert gleich aufs Stockerl

„Es war ein wirklich schöner Ausflug in die Stockcar-Szene. Ich darf mich über einen tollen dritten Rang im großen Finale, das bei Flutlicht ausgetragen wurde, freuen. Immerhin wurde ich nur von einem holländischen Profi, der international über 50 Rennen im Jahr fährt und vom doppelten Gesamtsieger geschlagen“, resümierte Hannes „XL“ Gsell zufrieden nach seinem Debüt bei den Stockcars. „Es ist echt fantastisch geil!“

Von Beginn an war XL vorn dabei

Gsell war von Beginn an vorne dabei und konnte den ganzen Tag konstant Punkte sammeln, nur in einem Vorlauf wurde er von Matthias Rumpler „eingedreht“ und verlor wichtige Tageswertungspunkte. „Das Fahren an sich war mir ja von den wenigen Runden am Testtag bekannt, aber wie hart es dann im Pulk zugeht, ist schon heftig“, meinte XL, der mit seiner Rundenzeit sogar den bisherigen Streckenrekord unterbot. Der wurde zwar dann von Herndlhofer völlig neu definiert, aber Gsells Zeit zeigt, wie wohl sich der St. Pöltner auf Anhieb auf dem sandigen Terrain in seinem neuen Arbeitsgerät gefühlt hat.

Unfälle sorgten für Stress vor allem bei Gsells Frau

„Insgesamt ist es gewöhnungsbedürftig, wie hart die Schläge im Auto sind und es dauert ein bissl, bis man das dann richtig einordnen kann. Anfangs weißt du einfach nicht, was das Gerät aushält, was dir weh tut und was geht. Noch dazu gab es gleich im ersten Vorlauf der ersten Gruppe (alle Läufe, bis auf das große Finale finden geteilt statt) zwei heftige Zwischenfälle“, berichtet Gsell von einem heftigen 3er-Crash und einem doppelten Überschlag von Martin Herndlhofer (Bruder vom Bernd). „Da waren alle geschockt, vor allem meine Frau, weil bis dahin war ich ja noch nicht gefahren und sie hat so ein Rennen nie zuvor gesehen“, lacht Gsell, der das Wochenende jedenfalls „mega-geil“ fand und sich freut, einen guten Eindruck bei der Konkurrenz hinterlassen zu haben. „Viel Lob von allen Seiten tut der Seele gut!“