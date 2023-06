Kogler nur von Kleinzeller Bergspezialisten besiegt

In Vir bei Brünn fand am Wochenende ein internationales Bergrennen statt. Dabei sorgte der Rallyepilot Michael Kogler (MIG Austria) auch in unserem Nachbarland für einiges Aufsehen im Motorsportbereich. Das Fahrzeug wird ja bekanntlich mit dem umweltfreundlichen Treibstoff HVO 100betrieben. Und obwohl ein Rallyeauto mit seinen rund 1200 kg nicht zu den „Leichtbaufahrzeugen“ zählt und man einen wesentlichen Nachteil zu den eher sehr leichten Bergrennautos (rund 800 bis 900 kg) hat, konnte Kogler durch seine beherzte Fahrweise und rallyeerfahrenes Können von Beginn an mithalten.

Nach insgesamt fünf Läufen hat Michael Kogler den dritten Platz in der Spezialtourenwagenklassehinter den beiden sehr stark fahrenden Bergprofis Roland und Erich Eder (beide auf VW) aus Kleinzell in NÖ für sich verbuchen können.

Auch in der Gesamtwertung ( 89 Starter) war Kogler im Vorderfeld zu finden, was für den Öko-Treibstoff betriebenen VW Scirocco TDI einen riesen Erfolg darstellt. Der nächster Rallyeeinsatz erfolgt erst bei der Mühlsteinrallye in Perg (OÖ) Mitte August.