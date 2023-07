Mit einem Mini am Wachauring

Das Team Dorn Racing ist bereits durch seine Erfolge im Slalom und der Drift Challenge bekannt. Heuer greifen Katharina und Jürgen Dornhofer sowie Mario Kranabetter jedoch auf der Langstrecke an. Mit den 6 Stunden von Melk, die am 9. Juli am Wachauring in Szene gehen, feiert der vom Team neu aufgebaute Mini Cooper sein Renndebüt. Über die Saison wird er an unterschiedlichen Slalom-Rennen, Rundstrecken-Bewerben und dem 3-Stunden-Cup teilnehmen, um sein motorsportliches Rennvermögen unter Beweis zu stellen.

Besonders stolz ist das Team auf ihren neuen Sponsor, die Klenk & Meder GmbH, der das Motorsportteam als starker Partner unterstützt. „Wir freuen uns auf eine spannende Saison 2023 und können es kaum erwarten das erste Rennen mit unserem neuen Mini Cooper zu bestreiten“, erklärt Katharina Dornhofer, die ebenso wie Jürgen noch vor der Pandemie bereits einen RoC-Slalom am Wachauring gewonnen hat. Kranabetters größter motorsportlicher Erfolg war der R1-Trophy-Sieg bei der Drift Challenge Austria in der Saison 2015, bei der er auch in der NÖN als Mitglied des MSRR Neulengbach für Schlagzeilen gesorgt hat.