Bereits in der Vorwoche ging bei widrigsten Bedingungen das Auner-Cup-Rennen (125er 2-Takt- Cup) beim MSC Seitenstetten über die Bühne. Der für den ÖMRC St. Georgen startende Traisener Pascal Krieger konnte dabei mit zwei dritten Plätzen seinen dritten Rang in der Gesamtwertung behaupten.

Die Veranstalter haben die Rennen am Sonntag erst möglich gemacht, indem sie die Samstags-Rennen aufgrund intensiven Dauerregens abgesagt haben. „Sie deckten große Teile der Strecke mit Planen ab, und dadurch waren die Bedingungen am Sonntag durchaus ordentlich, alle Läufe konnten durchgeführt werden“, schildert Krieger.

Außerdem hatten die Auner-Cup-Youngster den Vorteil, dass sie den Renntag eröffnen durften, zunächst mit Training und anschließender Qualifikation.

Im ersten Rennen kämpfte sich der Motocrosser vom Mittelfeld nach vorn und bog bereits nach der ersten Runde als Siebenter auf den steilen Starthang in die zweite Runde ein. Nach 15 Rennminuten und anschließenden zwei Runden auf dem anspruchsvollen Naturkurs konnte Krieger das erste Rennen des Tages als Dritter beenden.

Das Wetter wurde besser und die Bodenverhältnisse im zweiten Lauf griffiger. Und Krieger erwischte diesmal einen tollen Start, bog als Zweiter in die erste Kurve. „Es gab dann etliche Überholmanöver, aber auch Ausrutscher von Konkurrenten“, erklärt Krieger, wie es dann zum erneuten dritten Platz kam. „Ich habe alles gegeben und mit den Kräften am Ende letztlich nur mehr mit Willensleistung das Ziel erreicht.“

Am Ende gab es auch den dritten Gesamtrang in der Tageswertung. In der Jahresgesamtwertung hat Krieger zwei Rennen vor Saisonende seinen dritten Platz damit ebenfalls gefestigt. Gefahren wird noch im steirischen Fresach und das finale Nightrace in Imbach.