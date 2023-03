Motorsport Treibstoff problemlos, aber die zwei Räder

Claus Stumpfer

„Gerade in Zeiten wie diesen sind solche Projekte von großer Bedeutung für unseren Rallyesport“, ging Michael Kogler mit Copilotin Tatjana Hejduk höchst motiviert ins erste Rallye-Rennen mit synthetischem Treibstoff. Foto: MIG-Austria, Walter Vogler

Ö sterreich-Premiere: Bei der Blaufränkischland-Rallye stand Michael Kogler vom MIG-Austria-Team in Pyhra erstmals mit einem umweltschonenden VW Scirocco ECO an der Startlinie. Am Alternativtreibstoff lag es nicht, dass am Ende kein Spitzenplatz herausschaute. Der zweiradgetriebene Bolide war auf dem schottrigen Terrain etwas fehl am Platz.