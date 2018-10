Die neue Niederösterreich-Rallye war für MIG-Austria- Teamchef Gottfried Kogler und seinen Sohn Michael mehr als nur die große Heimrallye – schließlich hat Kogler Senior diese neue Veranstaltung als Grande-Finale der ORM gemeinsam mit Helmut Schöpf organisiert.

Helfertrupp geleitet und Bestzeiten gefahren

Dass da auch Kogler junior kräftig Hand angelegt hat, versteht sich von selbst: „Michael hat den immens großen Trupp an Helfern geleitet, hat mit ihnen gemeinsam Begrenzungen aufgestellt, Pflöcke eingeschlagen“, erzählt Gottfried Kogler stolz, der als Vater aber auch ein wenig befürchtet hatte, dass Michael zu motiviert ans Werk gehen würde. „Aber als Teamchef weiß ich, dass man einen Fahrer im Vorfeld nicht einbremsen soll und so habe ich mich darauf beschränkt, ihm vor dem Start zu sagen: ‚Bitte schau, dass du auf der Straße bleibst!‘“

Tatsächlich hat Michael Kogler von der ersten Sonderprüfung an voll attackiert – und blieb auch auf der Straße. Wenngleich er in der Zielkurve des live im ORF übertragenen Rundkurses Bergland dann doch einen Tick zu schnell unterwegs war. So kam es zu dem spektakulären Überschlag. Der Citroen DS3 R3 landete jedoch wieder auf den Rädern – weil Kogler den Wagen quasi über die Ziellinie überschlug, hatte das auf die Zeit keinen Einfluss. Und die war gleich eine überlegene Bestzeit in der ORM2WD, bei den zweiradgetriebenen Fahrzeugen. Zwar sorgte Michael damit für die große Action-Einlage im TV, doch die „rasende Werkzeugkiste“ wurde dabei ziemlich in Mitleidenschaft gezogen. Gottfried Kogler: „Die Vorderachse musste komplett ausgetauscht werden, die Heckscheibe ebenso, die Karosserie wurde schwer beschädigt. Unsere Mechaniker konnten den Wagen aber in den zweimal 20 Minuten, die uns zur Verfügung standen, wieder startklar machen. Zwar waren optisch einige Schrammen zu sehen – doch das Auto war wieder voll funktionstüchtig.“

Topmotivierte konnte Michael Kogler auch am zweiten Tag sämtliche ORM2WD-Bestzeiten einfahren. Ein weiteres „Hoppala“ leistete er sich nicht. „Dabei hat sicher unser erfahrener Co-Pilot Andre Kachel eine wichtige Rolle gespielt, der im Cockpit ein Ruhepol für Michael ist“, attestiert der Teamchef aus Pyhra.

Überlegner Sieg bei den Zweiradgetriebenen

Mit neun Bestzeiten sicherten sich Kogler/Kachel sämtliche Bestzeiten, neun an der Zahl, und feierten auf Gesamtrang sieben einen überlegenen Sieg in der ORM2WD, fast zwei Minuten vor Luca Waldherr. Zudem sicherte sich das österreichisch-deutsche Duo den vorzeitigen Gewinn des Alpe Adria Rally Cups und in der Austrian Rallye Trophy zog man mit dem Tabellenleader Gerald Rigler gleich.

Keine Zielankunft gab es für Peter Schöller und Theresa Krautsieder im historischen Ford Escort RS2000 – das Duo musste mit Motorschaden abstellen. Trotzdem konnte man im Alpe Adria Rally Cup den dritten Platz halten.